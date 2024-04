A nyárfák látszólag erősek, egészségesek voltak, gyökerestől szakadtak ki a földből. A Vilmos parkban az elmúlt hónapokban állt a víz, hónapokig áztatta a fák tövét, gyökérzetét, nyilván ennek köszönhető, hogy a nagy szélben e kettő nem bírta tovább. Természetvédő vagyok, ugyanakkor azt is tartom, hogy az ember, az emberi élet az első és a balesetveszélyt, az életveszélyt meg kell szüntetni. Ha a fák kivágásának árán, akkor úgy. Az érintett területen még sok fa van, egyik-másik alaposan megdőlve már most is. Némelyik az új bölcsőde udvara felé „hallgat”. Ki vállalja a felelősséget, ha tragédia történik?

Az önkormányzat – nagyon helyesen – a hétvégi kerékpáros-rendezvénynek másik helyszínt keresett a KRESZ-park helyett. A közeljövőben nyilván a fákkal is kezdeni kell valamit. Sajnálom az erdőt, a környezetet, de nem szeretnék rövidesen újra a parkban fényképezni.