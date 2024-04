– Az adománygyűjtést legelőször a közösségi oldalakon hirdettük meg és természetesen a klubtagok is adakoztak. Nagyjából két-három hét alatt több mint egymillió forintot sikerült összegyűjteni, ebből egy nagyobb összeget az egyik soproni fogorvos ajánlott fel. Mindezen felül az egyik tagunk, Németh Lajos segítségével, a Rotary Club Sopron támogatásával rendezett jótékonysági koncerten a Csendtörők zenekar is színpadra lépett, s közel félmillió forintos támogatás érkezett – fűzte hozzá Gyenge Koppány.

A Rotary Club Sopron tagjai szívügyüknek tekintik a kutyatámadást átélt kislány sorsát. Fotó: Szalay Károly

– A kutyatámadást átélt kislány édesanyja nálam dolgozik. Megérintett a történetük és tudtam, hogy segítenünk kell nekik. A feleségem vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, ha a tizenöt éve működő zenekarunkkal tartanánk egy jótékonysági koncertet. Az ötlet a zenekartagoknak is tetszett, így a Rotary Club Sopron támogatásával megszerveztük a programot. A GYIK Rendezvényház is beállt a kezdeményezésünk mellé és biztosították a helyszínt. A rendezvény felülmúlta a képzeletünket, s szinte telt házas koncertet adtunk – avatott be Németh Lajos.

A kérdésre, hogy meddig tart az adománygyűjtés, Gyenge Koppány elmondta, ameddig szükségét érzik, addig nyitva hagyják a megtámadott kislány számára elkülönített számlát. – Abban bízom, hogy egy-másfél hónapon belül bőven kétmillió forint feletti összegről beszélhetünk, amit fel tudunk ajánlani a családnak – részletezte a Rotary Club Sopron elnöke.

Autós- és motorostalálkozó

A Rotary Club Sopron következő jótékonysági akcióját április 27-én tartja, amikor a soproni rutinpályán megszervezett autós- és motorostalálkozóra települnek ki többek között gulyáságyúval. Az eseményre érkező látogatókat étellel és itallal várják, akik egy kihelyezett adománygyűjtő ládába dobhatják be a felajánlásaikat. A rendezvény ideje alatt befolyt összeget szintén a kislány számára ajánlják fel.