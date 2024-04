- Főleg a fejét érték a harapások, a koponyája is betört, az arckoponya is súlyosan sérült - idézi fel Dr. Bogár Csilla a Gyermek Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvosa a kislány állapotát.

- Több órán keresztül műtötték, egymás után Dr. Barcsák Endre idegsebész, Dr. Doktor János szájsebész, valamint Dr. Kiss Pál Zoltán gyermeksebész, rendkívül súlyos volt az állapota. De foglalkozott vele fül-orr-gégész, traumatológus és égésplasztikus, szemész szakorvos is, nem csak a fején, hanem testszerte tele volt harapásokkal. A legnehezebben az arcán lévő mély seb gyógyult. Az állkapcsa szilánkosra tört, azt lemezekkel korrigálták, ezek eltávolítása egy későbbi műtét lesz. A füle mögött is megharapta a kutya, az agyburok is sérült, ezeket mind a több mint öt órás műtét alatt korrigálták a kollégák.

A kislány egy hónapot töltött a Gyermekintenzív Osztályon, ahol aggódó szülei egymást váltva a nap 24 órájában mellette voltak. Timi testi sebei a hetek alatt szépen gyógyultak, most már otthonról járnak vissza vizsgálatokra, azonban a kórházi kezelés is kihívásokkal járt számára.