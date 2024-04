A mosonmagyaróvári képviselő-testület április 18-án 13 órakor a városháza I. emeleti dísztermében ülést tart. Tájékoztató hangzik el a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tavalyi tevékenységéről, a város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet és a Kis-Duna Polgárőr Egyesület tavalyi tevékenységéről. Megtudhatunk többet az autóbusszal végzett helyi személyszállításról, a Hansági Múzeum, a Családok Átmeneti Otthona, az Új Esély Központ Mosonmagyaróvár tavalyi évéről is. Településrendezési témák is napirendre kerülnek, de szó lesz a védett épületek felújításának támogatására beérkezett pályázatok elbírálásáról is, az alapítványok támogatásáról, továbbá a „Mosonmagyaróvárért Emlékérem” díj adományozásáról.