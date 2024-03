– A Pénziránytű Alapítvány immár hatodik éve Tanári Díj kitüntető címmel és a vele járó jelentős támogatással jutalmazza a komplex szemléletformálást innovatív pedagógiai gyakorlattal ötvöző tanárokat. Mit jelentett önnek ez az elismerés?

– Rendkívül megtisztelő számomra, hogy a Pénziránytű Alapítvány projekt- és foglalkozásterv kategóriában egyaránt elismerésre érdemesnek tartotta az elkészített munkáimat. Ez a díj egyaránt megtestesíti számomra a szakmai fejlődés iránti elhivatottságot és a kitartást. Tehát azt a szemléletet, amelyet a tanulók felé is igyekszem közvetíteni, mely szerint ahol akarat van, ott út is van. Ugyanakkor ott van mögötte a férjem töretlen támogatása, hiszen ő biztosította azt a hátországot, amely nélkül nem tudtam volna elérni ezt az eredményt.

– Hogyan készült fel a pályázatra?

– Bár a pályázat elkészítése terén már volt némi tapasztalatom, ez egyaránt jelentett előnyt és hátrányt számomra. Tudatában voltam a magas szintű szakmai elvárásoknak, s rövid időn belül kirajzolódott számomra, hogy a sikerhez nem lesz elegendő egy jó ötlet. Idén a foglalkozásterv kategóriá­ban a „JuKoB – Junior Kooperatív Befektetők” című, online-offline elemeket egy­aránt tartalmazó, saját fejlesztésű társasjátékot alkottam meg, amely a megtakarítások és a befektetések pénzügyi témáján belül nyújt széles körű ismeretet a tanulók számára, s mindemellett az együttműködés fontosságát is a középpontba állítja. A „Befektetési Nagydíj” című projekt kidolgozása során a projektmódszer alapos elsajátítása és gyakorlati kivitelezése igényelte a legtöbb idő- és energiaráfordítást. Már gondolati síkon is nehéz volt kilépnem a megszokott pedagógus-szerepkörből, és oly módon megalkotnom a projekttervet, hogy a tanulókat helyezem az alkotási folyamat középpontjába. Így elengedhetetlen volt számomra, hogy elmélyedjek a témával foglalkozó szakirodalomban. Mindemellett kamatoztatni tudtam azt a korszerű, gyakorlat­orientált módszertani tudást, amelyet különböző pedagógus-továbbképzéseken sajátítottam el.

– A mosonmagyaróvári Bolyai-iskola diákjai is sorra szép eredményeket érnek el a Pénziránytű-versenyen. Miért tartja fontosnak, hogy induljanak, mi a sikerük titka?

– A verseny nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a tanulók pénzügyi ismereteiket gyakorlatorientált feladatokon keresztül tovább bővítsék, és kreativitásukat kihasználva alkossanak. Sikerünk titka abban rejlik, hogy egy-egy alkotó pályázatra történő felkészülés során a tanulókkal külön-külön, személyre szabottan foglalkozunk, s erre a Győri SZC Bolyai János Technikum falai között működő Gazdálkodj Okosan Tehetségműhely ad lehetőséget.

– Az egyik legszebb hivatást választotta. Mindig is tanárnak készült?

– Annak ellenére, hogy már középiskolás koromban megfogalmazódott bennem a pedagóguspálya iránt érzett motiváció, az érettségi után mégis teljesen más irányban tanultam tovább: közgazdasági szakon szereztem BSc-diplomát. Ezt követően a vezetésszervezés mesterképzést végeztem el. De hiába értem el sikereket a közgazdaságtan területén, mégis azt éreztem: a tanításban tudok kiteljesedni. Így a közgazdász- tanár mesterképzésen is szereztem végzettséget. S ezzel párhuzamban kezdtem el a pedagógushivatás gyakorlását a Bolyai-technikumban.

– Melyek a XXI. századi pedagógus kihívásai?

– Véleményem szerint ez egy nagyon összetett folyamat, hiszen elengedhetetlen az állandó szakmai fejlődés, nyitottnak kell lenni a korszerű pedagógiai módszertan iránt, valamint hivatásom emberközpontú jellegéből adódóan rendkívül fontos a lelki megújulás is. Mindemellett fontos szem előtt tartani, hogy a tanulási folyamat nem merül ki pusztán az ismeretközvetítésben. A tanulókat fel kell készíteni arra is, hogy a digitális térben elérhető rengeteg információ csak akkor válik kinccsé számukra, ha azt megfelelően tudják feldolgozni és kamatoztatni a mindennapi életben és a munka világában egyaránt.

– Fiatal tanárként hogyan látja a pályát, annak jövőjét?

– Annak ellenére, hogy megállíthatatlan a digitális fejlődés, s ebből adódóan folyamatosan megújuló tanítási-tanulási környezetben kell helytállni, úgy gondolom, hogy az alapvető emberi értékek átadása elengedhetetlen lesz a jövőben is.

– Mi a hitvallása pedagógusként?

– Hitvallásomat legjobban Nagy László szavaival tudnám összefoglalni, mely szerint „Vezesd őket, utat ne tévessz, / S magadhoz mindig hű maradj, / Mert élen állsz, és messze látszol, / Sose feledd: példa vagy!”. Tehát munkám során nagyon fontos számomra a következetesség s a folyamatos példamutatás, hiszen nemcsak tudást közvetítek, hanem egy-egy mondatommal, tevékenységemmel akár a tanulók személyiségére is hatást gyakorolhatok.

Névjegy Varga-Poór Adrienn Szombat­helyen született. A mosonmagyaróvári Bolyai-technikum közgazdász-tanára, közgazdász. 2024-ben Pénziránytű Tanári Díjat nyert el projekt- és foglalkozásterv kategóriában, 2023-ban Pénziránytű Tanári Díjat kapott foglalkozásterv kategóriában.