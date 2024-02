– A kiemelkedő gazdasági eredményekből táplálkozik a város – hangsúlyozta a településvezető, aki szerint a helyi gazdaság erejét mutatja, hogy a válság idején is fejlődni tudott. Jelentősen nőtt a vállalkozások száma és az adóbevétel is, másfél milliárd forintos emelkedést mutatott.

Dr. Meleg Norbert, a Nolato Magyarország Kft. vezérigazgatója az est arany fokú támogatójaként köszöntötte a bálozókat.

A kiemelkedő gazdasági eredményekből táplálkozik a város

A legtöbb adót fizették be

A legtöbb adót fizető vállalat ezúttal a Nolato Magyarország Kft., mely most megelőzte a sorra első helyezett SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.-t. Először jött fel a harmadik helyre a PG Hungary Kft. Kiemelt adófizető a Wahl Hungária Kft. és a Strohm Mofém Zrt. még.

Változatlan sorrend

A legtöbb építményadót a Kühne Zrt. fizette be, a legtöbb telekadót az ingatlanberuházó Imoville Kft., a legtöbb idegenforgalmi adót pedig a többek között a szálláshelyeket üzemeltető Fanos Kft. – immár hagyományosan. Az eseményen felszólaló cégvezetők többsége arról számolt be, hogy megérezték a nehéz gazdasági helyzetet, ám bíznak a jövőben és fejlesztenek. Munkavállalóiknak is köszönetet mondtak az elért eredményekért.

Sztárfellépőkkel

Az est során Demcsák Zsuzsa és Bencsik Tibor műsorvezetésével többek között Wolf Kati, Vastag Csaba és Kis Grófo szórakoztatta a közönséget, a talpalávalót a PartYssimo és DJ Hores nyújtotta. A kapunyitáskor az S’Cool Trió zenélt és a nyitótáncot az Attitude Balett Stúdió növendékei adták.