Tavaly novemberben adták át a felújított várkapitányi épületet. Az egyetemi ingatlanban könyvtárat és látogatóközpontot hoztak létre. Ide költözött most a Tourinform-iroda, hátrahagyva a Magyar utca 9. szám alatti épületet. – A Széchenyi-egyetem megkereste a Szigetköz Turizmusáért Egyesületet hosszú távú együttműködésre. A mosonmagyar­óvári önkormányzat és Árvay István polgármester is pozitívan állt ahhoz, hogy a Tour­inform-iroda a vár mellé költözzön, mely a városi turizmus egyik fő centrumává vált – hangsúlyozta dr. Pető Péter, a Szigetköz Turizmusáért Egyesület titkára.

Az egykori várkapitányi épületbe költözött az iroda, a felvételen a Szigetköz Turizmusáért Egyesület titkára, dr. Pető Péter, és elnöke, Gráfi Szabolcs. Fotó: Kerekes István

Az irodát üzemeltető Szigetköz Turizmusáért Egyesület elnöke, Gráfi Szabolcs kiemelte: több mint tíz éve működtették a Magyar utcán a Tourinform-irodát. Most öt plusz öt évre kötöttek hosszú távú szerződést a Széchenyi-egyetemmel.

– Három fontos szolgáltatást nyújtunk: egyrészt koncertjegyeket értékesítünk, de a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club mérkőzéseire is árusítunk szurkolói bérletet, jegyet, relikviákat. Minden hónap harmadik szerdáján városi sétát szervezünk kifejezetten a helyieknek, szakemberek bevonásával. Az ingyenes séták márciustól indulnak újból – emelte ki Gráfi Szabolcs, aki szerint a turisták is egyre inkább felfedezik a magyaróvári várat.

Szintén régi hiányosság volt, hogy a magyaróvári belvárosban régóta nem működött nyilvános illemhely. A látogatóközpontban ingyenes mosdó is várja a vendégeket.

Dr. Pető Péter, valamint Gráfi Szabolcs is beszélt arról, hogy a kerékpárral érkező turisták is megtalálják és szívesen fedezik fel a várat és környezetét, főleg, hogy itt egyesül az EuroVelo Bécsből és Pozsonyból érkező ága. Tervezik, hogy a Magyar utcából áthelyezik az új iroda elé a kerékpártárolókat és a gyorsszervizt is.

Az új iroda, mely a Szigetköz Turizmusáért Egyesület székhelye is, hétköznapokon 8 és 16 óra között tart nyitva, június 15-től szeptember első hetéig pedig szombatonként 9 és 13 óra között is. Ingyenesen a Vár-tó mellett lehet parkolni.

A Magyar utcai helyiségről elmondták: az önkormányzat tulajdonában, a Movinnov Kft. üzemeltetésében lévő ingatlan március elsejétől kibérelhető.