Az előzetes terveknek megfelelően márciusban folytatódik Kapuváron a 2022-ben elkezdett városi sportcsarnok építése. A létesítmény jelenleg 41 százalékos készültségi fokban van, várhatóan 2025. nyarára adják át a sportolni vágyóknak. Minderről a kapuvári képviselő-testület ma délutáni ülésén adott tájékoztatást Fűzy András, Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület elnöke. A szervezet koordinálásában készül a sportcsarnok Kapuváron az egyesülettel működik együtt az önkormányzat.

Rövidesen folytatódik a sportcsarnok építése, várhatóan jövő nyáron adják át a létesítményt.

Fotó: Cs. Kovács Attila

Épül a sportcsarnok

- Minden ütemszerűen halad, talán még előbbre is tart a kivitelezés, mint ahogy arra számítottunk-mondta elöljáróban Fűzy András. - Jelenleg negyvenegy százalékos készültségi fokon áll a sportcsarnok. Volt egy technológiai, a kivitelezővel előre egyeztetett téli szünet, de a munka rövidesen folytatódik. A falazás és a szigetelés következik, amelyek természetesen időjárásfüggőek. Elvégzik a belső szigetelést, beillesztik a nyílászárókat és várhatóan a csarnok épülete így bezárul és kezdődhetnek a belső munkálatok. A gépészeti szerelés, a villamos rendszer kiépítése, a sporttechnológiai berendezés. Szeretném eloszlatni az aggodalmakat a beruházással kapcsolatban, azon vagyunk, hogy mielőbb lehessen a csarnokban sportolni és rendezvényeket szervezni.

Gyűjtik a pénzt

A továbbiakban a sportvezető a finanszírozás részleteibe avatta be a képviselőket. Mint kifejtette: pályázati keretet nyertek a fejlesztésre a társasági adó sportfinanszírozás lehetőségével. Utófinanszírozott pályázatról van szó. Eddig 1,3 milliárd forintot sikerült összegyűjteniük a társasági adóból, ami a 2024-re tervezett munkák költségeit fedezi. Az összeghez továbbra is fogadják a támogatásokat.

Az elmúlt években változtak a társasági adó fogadásának szabályai: a sportegyesületek számára meghatározták az egy évben "fogadható" támogatási összeget. A kapuvári sportcsarnok befejezése is azért csúszik át 2025-re, mert az építkezés utolsó ütemére csak jövőre számolhatnak a felajánlott támogatásokkal.

Fűzy András még hozzátette: a kivitelezővel korrekt az együttműködés, folyamatosan egyeztetnek a vállalkozással.

Fűzy András. Fotó: Cs. Kovács Attila

Szakmai együttműködés is lesz

Kérdésekre válaszolva kifejtette: a jelenlegi állás szerint jövő évben, nyár elején adják át a sportcsarnokot. "Építünk egy sportcsarnokot, ami nagy öröm, de egyben kötelezettség is, hiszen fent kell tartani. Úgy gondolom, a kihasználtsággal nem lesz gond, hiszen Kapuváron is lesz rá igény. A mostani bizonytalan energetikai helyzetben azonban gondolnunk kell arra is, hogy az energiatakarékosságot megoldjuk. A tervek már úgy készültek, hogy a városi távhőszolgáltatásra csatlakozik a létesítmény, onnan biztosítják majd a melegvizet és a fűtést. Tavaly változott az építési törvény energetikára vonatkozó szabályrendszere, amihez alkalmazkodnunk kell. A használatbavételi engedélyhez ugyanis még magasabb zöldenergia felhasználásra van szükségünk. Ezt várhatóan hőszivattyú beépítésével oldjuk meg. Forrásunk van erre a plusz kiadásra, és a működés során nagyon hamar jelentkezik a jótékony hatása ennek a korszerű technológiának. A szakmai együttműködésünk a sportcsarnok átadása után is megmarad, nagyon fontos nekünk ugyanis, hogy a helyi gyerekeknek egy bázist biztosítsunk. Sőt, egy ilyen infrastruktúrával minőségibb munkát végezhetünk. Köszönöm most is a kapuvári kolléganőnknek, hogy lelkesen teszi a dolgát. A kapuvári csapat különböző korosztályokban versenyzik, a lány kosárlabda élet tehát beindult a városban. Ez hiány volt korábban, ugyanis azt tapasztaltuk a kisebb településeken, hogy a lányok hátrányt szenvednek. Nincs infrastruktúra, nincs lehetőségük a csapatsportra. Így, amikor 14 évesen bekerülnek a nagyobb városok középiskoláiba, addigra olyan szakmai hátrányban vannak, hogy nem tudják felvenni a versenyt a többiekkel. Ezért ők elvesztek a sportág számára és elvesztik a sport előnyeit, jótékony hatásait is. Ez tehát a legfontosabb motivációja a kapuvárihoz hasonló létesítményeknek"-foglalta össze Fűzy András.