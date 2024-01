A gyalogos zónaként való bevezetés „összhangban van a törvénnyel“ – mondta az önkormányzat ügyvédje, Johannes Zink hétfői közleményében. A regionális bíróság megerősítette az ítéletet. 2022 novemberének végén polgári perre került sor, mert az NZP Nagy Legal ügyvédi iroda 27 centre perelte be az önkormányzatot, mivel a határátkelőhely lezárása miatt az alkalmazottaknak egy találkozóra menet kerülő utat kellett választaniuk – erről olvashatnak a Somfalvi határ: jogi úton folytatódik a vita cikkben - írta a volksgruppen.ORF.at.

Az ítélet az önkormányzat álláspontját erősíti meg

Az ítélet most írásban is megszületett, és megerősíti a schattendorfi önkormányzat véleményét. „Az eisenstadti tartományi bíróság teljes mértékben megerősítette jogi álláspontunkat, és úgy döntött, hogy a gyalogos zóna kialakítása összhangban van a törvénnyel“ – mondta Zink az ORF Burgenlandnak. A cég nyugodtan várja az esetleges fellebbezést. Feltételezi, hogy a következő kérelem is ugyanerre az eredményre jutna.

Nagy a forgalom a határon

A schattendorfi intézkedést a határátkelő nagy forgalma indokolja. Az ítélet szerint a kivételes engedélyek kiadásával járó gyalogos zóna létrehozása „nem ellentétes“ a határok nélküli, európai schengeni térség határkódexével. Az ügyvédi iroda 27 cent plusz négy százalékos kamat megfizetésére irányuló keresetét a bíróság elutasította.