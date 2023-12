Michl József polgármester elmondta, az előterjesztések között volt a Volánbusz tájékoztatója is, amiben szerepelt, hogy mennyivel kellene megemelniük a buszjegyek árát jövőre Tatán. Ehhez egy részletes beszámolót is készített a társaság. Ebből kiderült, hogy jelenleg kicsit több mint 30 millió forintot költ a tatai utazóközönség az évben. Ehhez az önkormányzatnak mintegy 120 millió forintot kell hozzátennie, hogy járjanak buszok a városban. De nagyjából ugyanennyit tesz hozzá még a magyar állam is.

– Ha felemeljük az inflációval a jegynek az árát, akkor jön még be ötmillió forint az utasoktól. Ehelyett felvetődött, hogy keressünk a város kasszájában még 30 millió forintot, és próbáljuk ki azt, hogy vajon így változik-e az utasközlekedés létszáma – magyarázta a város vezetője. Hozzátette: – Azért van közösségi közlekedés, hogy ne autóval menjünk mindenhova. Ahova csak lehet, menjünk tömegközlekedéssel vagy gyalog.

Az ingyenes utazási lehetőség csak a helyi járatokra érvényes, a helyközi járatokra továbbra is jegyet, bérletet kell váltani.

– A tanuló ifjúságnak a város több mint 20 éve megvásárolja a buszjegyet, így mintegy ötezer diák ingyen utazik a helyi autóbuszokon. Most kipróbáljuk, hogy többen fognak-e utazni akkor, ha mindenkinek megvásároljuk a jegyét. Vagyis az a döntés született a testületi ülésen, hogy nulla forint lesz a jegy a helyi járatú tatai buszokon. Nemcsak a tatai­aknak, hanem mindenkinek, aki itt van Tatán – szögezte le a polgármester, aki arra figyelmeztetett, hogy ez csak a helyi járatokra vonatkozik. Aki a helyközi buszokat szeretné használni a városon belül, annak továbbra is fizetnie kell az utazásért. Ezalól kivétel a Tardos–Tata helyközi járat, amit Agostyán és Tata között ingyen használhatnak az utasok.