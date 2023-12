Szlama László a Népművészet Ifjú Mestere-díjas kobozművész, egyetemi tanársegéd Népballadák - Szóban és énekben kobozkísérettel című előadásához kapcsolódóan az online játékra 107 válasz érkezett, közülük 81 helyesen. Ezek közül választották ki az ehavi nyerteseket, sorsolással a Nyugdíjas Egyetem decemberi előadása előtt.

Farkas Ervin evangélikus lelkész A bethlemi csillag fényénél címmel tartott előadásának alcímei – Avagy a történetek Jézusról nem egyenlőek a Jézus történettel – Hívő tévhitek, Tévedő hívők – is sokat elárultak arról, hogy mire is számíthat a közönség. A tavaly ősz óta Mosonmagyaróváron tevékenykedő fiatal lelkész ugyanis a Jézus születése kapcsán született tévhitekre világított rá.

Mint megtudtuk, nem is olyan egyszerű a válasz arra, hogy mikor született Jézus... Számítások szerint Krisztus előtt 8-6 körül jöhetett világra, ám korántsem december 25-én. Ez a dátum a szaturnália ünnepsorozat vége, a legyőzhetetlen nap/fény ünnepe. A karácsony időpontja a 325-ben tartott niceai zsinaton került át december 25-re, missziós szándékkal.

Farkas Ervin arra is kitért, hogy a betlehemi csillag a csillagászok fantáziáját is megmozgatta, és arra is több teória született. Vélhetően a Jupiter és a Szaturnusz együttállásából adódhatott. Az is kiderült az előadáson, hogy a Három királyok sem voltak (királyok) eredetileg, az a germán kultúrkörből ered, a Bibliában nem szerepelnek.