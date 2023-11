Sikeres tárgyalásokat folytatott a Brigetio Gyógyfürdő és Komárom város vezetése, így rövidesen megújul a kizárólag komáromiak számára elérhető kedvezményes fürdőbelépés. „A városlakók számára eddig is elérhetőek voltak kedvezményes árú belépők, ezek sorát most tovább bővítettük és még nagyobb, több mint 30 százalékos kedvezményt biztosítunk belépőink árából. Komáromi vendégeink lakcímkártyájuk bemutatásával tudnak hozzájutni a pénztárban a kedvezményes belépőkhöz” – tájékoztatott Turi Bálint, a Brigetio Gyógyfürdőt is üzemeltető Komthermál Kft. ügyvezetője.

A kedvezményre minden, állandó komáromi (HU) lakcímmel rendelkező polgár jogosult. Az új árlista a www.komaromfurdo.hu oldalon tekinthető meg.