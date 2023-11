– Ahogy mentünk a folyosón, a diákok nagy örömmel készítettek szelfit, és egyéb emlékeket elnök asszonnyal. – mesélte Képes Péter végzős diák. – Nagyon közvetlen volt, mindenkivel könnyen szót értett. A hetedikesektől hallottam vissza hogy nekik nagyon nagy élmény volt, az együtt töltött idő, látszott is hogy jól elbeszélgetnek. Az elején mindenki kicsit feszült, volt hiszen nem mindennapi esemény, de hamar feloldódtunk. A társast, és csocsót élvezte köztársasági elnök asszony és énekelte, fütyülte velünk a számokat a koncertkor. Végül a zenekar lejátszási listáját is aláírta nekünk.

Fotó: Sándor-palota

Márton püspök szellemi örökségét ápolandó, a pannonhalmi bencés diákok bő egy héten át több programmal gyűjtöttek pénzt. Bolhapiacot tartottak, sőt a tanárok, szerzetesek is ajánlottak fel értékes tárgyakat árverésre: örök fogadalmat aláíró toll, CD lemezek, reggeli közös futás Konrád atyával, vagy a Főapát úr kávés készlete is licit alá került. Szent Márton napját megelőző este diákkonyhával várták egymást a fiatalok, filmvetítésen vehettek részt jelképes belépő összegért. A szombati sütivásáron pedig köztársasági elnök asszony stanglijából is vásárolhattak a diákok, amely nem csak azért ikonikus, mert nagymamája receptje, hanem mert Ferenc pápa magyarországi látogatásakor őszentségének is megsütötte. Juhász-Laczik Albin atya, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója elárulta, rekord összeget, több mint két millió forintot sikerült összegyűjteni a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió ráckeresztúri drogterápiás otthona javára, ahol felnőttek mellett tizenéves szenvedélybetegek terápiája is történik.

Fotó: Sándor-palota

– Novák Katalin köztársasági elnök nagyon sok időt szánt az iskolára és a diákokra. - mondta Albin atya - Négy különböző osztálynál járt és szinte mindenkivel igyekezett szót váltani. Nagyon sokan meg tudták szólítani kérdésekkel, vagy egy-egy szelfire. Én úgy éltem meg, végigkísérve az elnök asszonyt a gimnáziumon, hogy rengeteg apró kis találkozáson keresztül átfogó képet kapott arról kik is a pannonhalmi diákok és milyen nevelő-oktató munka folyik itt. Nagyon kreatív dolgokba vontuk be: a diákok saját fejlesztésű társasjátékába kapcsolódott be, komoly kérdéseket tettek fel neki, majd pedig az együttzenélés élményét is meg tudtuk neki mutatni. Azt gondolom, hogy pozitív élménnyel távozott. A diákoknak pedig azt az üzenetet közvetítette, hogy a köztársasági elnök asszony, a vezetőink, a politikusok közvetlen, megszólítható emberek, akik kedvesen állnak az emberekhez. – mondta a látogatásról Albin atya.