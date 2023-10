Az eseményen beszédet mondott Pappné Kett Adrienn a község polgármestere, Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, és Németh Zoltán a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés elnöke is. A rendezvény elején a Győrladaméri Bóbita Óvoda kisgyermekeinek műsorát tekinthették meg a résztvevők. Pappné Kett Adrienn beszédében kiemelte: az utóbbi időben olyan fejlesztések valósultak meg a községben, amelyek még vonzóbbá teszik településüket.

A Magyar Falu Program keretében megépült az új, Ady Endre utca, a hozzá tartozó árkokkal, és közvilágítással. A beruházás összege meghaladt a kilencven millió forintot.

– Egy új közösség is megalakulhat itt a jövőben, hiszen több új ház is megépült az út szomszédságában, és sikerült telkeket is kialakítani. A falu több pontján a csapadékvíz elvezető rendszert is rekonstruáltuk, ami egy TOP-os pályázat segítségével valósult meg –fogalmazott az elöljáró.

A község harmadik nagy fejlesztéseként a polgármester a Dózsa György utca teljes útburkolat cseréjét említette, aminek a megvalósításában szintén egy TOP-os pályázat segített.

– A Dózsa György utca közel harminc millió forintos beruházásból készült el. Nagy szükség volt rá, hiszen ez az utcánk korábban még nem volt felújítva. Rossz állapotban volt, ezért teljesen új aszfaltréteget kapott. Az Agrárminisztérium segítségével pedig nemrég harminc hársfa is érkezett a településünkre, ezeket két helyszínen, az Ady Endre utca leendő játszóterén, illetve az amerikai focipálya határára ültettünk el –fogalmazott Pappné Kett Adrienn.