50 éve - Vizsgálják a gyermekszíveket

Az idén nyáron Sopronban tanácskoztak hazánk és a világ rangos kardiológus szakemberei. A rendezvényen sok előadás hangzott el a szívgyógyászatról. A soproni Gyermek Szívszanatórium orvosai egyebek között tájékoztatták a jelenlévőket a soproni járásban végzett szűrővizsgálataikról. E társadalmi munkáról érdeklődtem dr. Simon György igazgató főorvostól. — Az egészségügyi szűrővizsgálatok az orvostudomány új szemléletével, a megelőzéssel kapcsolatosak. Az egészségvédelem fejlődése tette lehetővé, hogy a nyilvánvaló betegségek gyógyításán kívül ma már a fel nem ismert, úgynevezett lappangó betegségeket is kutathatjuk. Tudjuk, hogy ezer élő kisgyermek közül tíz szívhibával születik. Kik a betegek, a gyógyításra szorulók, erre voltam kollégáimmal együtt kíváncsi, ezért szerveztük meg 1972 márciusában az 1—15 éves gyermekek szívének vizsgálatát. A Járási Hivatallal szerződést kötöttünk, és azóta Kelemen László, Szerdahelyi Éva, Szabó Piroska kardiológus, gyermekgyógyász szakorvos kollégáimmal járjuk a falvakat. Társadalmi munkánkhoz Tóth Erzsébet, a KISZ- szervezetünk titkára és Gedeon Éva titkárhelyettes ajánlotta fel tíz társa nevében a segítségét. A vizsgálatokkor asszisztálnak, és az írásos feljegyzéseket készítik — tájékoztatott az igazgató főorvos.

— A szívhiba korai felismerése nagyon fontos, hiszen ha időben megállapítjuk a betegséget, sor kerülhet műtétre, majd utókezelésre. Azért hangsúlyozom a korai felismerés jelentőségét, mert a szívfejlődési rendellenességnek alig van tünete. A gyermek látszólag nem beteg, nem lázas, esetleg többször van tüdőgyulladása. Hat-nyolchónapos korban a bekékült bőrszín utalhat a szívbetegségre, de csecsemőkorban 43 százalékban nem derül ki a szívfejlődési rendellenesség!

Dr. Balogh Miklósfőorvos és a községek védőnői toborozzák vizsgálatra hetente egyszer a gyerekeket. Eddig kétezerszázhetvenegy közül huszonnyolcat találtunk betegnek. A betegek közül mindössze hétnek tudtak a szívfejlődési rendellenességéről. Huszonegy gyereknél szívritmuszavart, szívizomelfajulást, és magas vérnyomást állapítottunk meg. A hallgatózásos vizsgálatoknál 250, elváltozásra gyanús beteget találtunk. Őket a soproni szívszanatóriumba rendeltük be műszeres vizsgálatra, hogy bizonyítsuk vagy elvessük feltevéseinket.

- A sebészi jellegű kivizsgálásokat az Országos Kardiológiai Intézet gyermekosztálya vállalta. Egy betegünket már megoperálták, és az utókezelés után gyógyultan távozott intézetünkből. Ezt is az időbeni kórfelismerésnek köszönhetjük. S lehet-e egy megmentett gyermekéletnél nagyobb öröme a gyermekgyógyásznak? Az idén három gyereket küldünk a Kardiológiai Intézetbe kivizsgálásra.

Dr. Simon György, elmondta, hogy a hiedelemmel ellentétben a szívzörejek ártalmatlanok, bár az iskolások 60—80 százalékánál észlelhetők. A Gyermek Szívszanatórium munkacsoportja 432 gyereknél tapasztalta a hanghatást, amely tehát nem betegség! A szívvizsgálatok során kiszűrt betegek családvizsgálatát is elvégezték.

— Falujárásaik során a szívbetegségeken kívül a szemmel látható egyéb betegségekre is felhívják a szülök figyelmét?

— Természetesen, orvosok vagyunk! Feltűnők a mellkas-elváltozások. Ezek műtéttel megszüntethetők. Dr. Sárkány Jenő,a budapesti Heim Pál Gyermekkórház professzora a napokban keresett meg levelével, amelyben értesített, hogy vállalja ezeket a műtéteket. Még ebben az évben tizenegy gyerek kap beutalót a gyermekkórházba. A soproni kórház is szívesen fogadta az általunk küldött kis betegeket. A gyermekgyógyász szakorvosok és KISZ-tagok önként vállalt felelősségteljes munkája felbecsülhetetlen értékű. A felnövekvő nemzedék egészségesfejlődéséért áldozzák fel szabad idejük egy részét. Határtalan türelemmel, szeretettel végzik „felderítő” tevékenységüket. A soproni járás lakossága úgy segíthet ebben, hogy komolyan veszi a vizsgálati felhívásokat: a szülők elküldik vagy elviszik gyermeküket a kardiológus rendelésekre, s nem maguk döntik el, hogy beteg, avagy egészséges-e a gyermekük!

Dr. Simon György azt mondja: — Ideális lenne, ha 3 éves korig félévenként szívgyógyászok vizsgálnának meg minden kisgyermeket. Netán a tüdőszűréshez, védőoltásokhoz hasonlóan a szívvizsgálatot is kötelezővé lehetne tenni.

20 éve - Széket cserélt kapitányok

November elsejétől Szabó Iván irányítja a Kapuvári Rendőrkapitányság munkáját. Az ő helyét a csornai kapitányi székben Tellesz Endre eddigi kapuvári rendőrfőnök foglalja el. A felső vezetés a feladatokhoz kereste a megfelelő vezetőt. Igaznak bizonyultak a vasárnapi Kisalföld legutóbbi számában megjelent információk, miszerint a megyei rendőrfőkapitány vezetőcserét hajtott végre a két rábaközi rendőrkapitányság élén. Dr. Szabadfi Árpád ezredes döntése szerint ugyanis november elsejétől Szabó Iván alezredes, aki eddig Csorna kapitánya volt, Kapuváron teljesít szolgálatot, míg a kapuvári főrendőrt, Tellesz Endre alezredest Csornára vezényelte elöljárója. Szabó Iván kapitányi teendői mellett továbbra is ellátja főkapitányi biztosi feladatait. - A rendőrség is alkalmazkodik az általános munkaerő-piaci helyzethez, a folyamatosan változó, gyorsuló körülményekhez - indokolta döntését a Kisalföld érdeklődésére dr. Szabadft Árpád. - Sohasem emberekhez keressük a feladatot, hanem a feladatokhoz találjuk meg az arra megfelelő embert és vezetőt. Szabó Ivánnak félévvel ezelőtt adtam egy főkapitányi megbízást, gyakorlatilag közvetlen munkatársamként teljesített szolgálatot és vele szemben csak pozitív tapasztalataim vannak. Éppen ezért egy olyan nagy szakmai tudással rendelkező vezetőt, mint Szabó alezredes úr, nem szükségesés nem célszerű a kapitányságvezetői feladatkörből kivonni. Csornán a folyamatosság biztosított Tellesz Endre személyében. Ő tovább folytatja a Szabó Iván által megkezdett munkát, aki viszont a főkapitányi biztosi feladatai mellett el tudja látni a kapuvári kapitányság vezetését is. Tellesz alezredes szintén nagy múltú rendőrvezető nagy tapasztalattal, így Kapuváron is és Csornán is kreatív, rugalmas, hatékony és a helyzethez alkalmazkodó kapitány irányítja a rendőri munkát.

Az érintettek tudomásul vették a feladatot. - Aki a rendőrségen vezetői beosztást lát el, tudomásul kell vennie, hogy egy megbízás sem végleges és folyamatosan újabb feladatokat kaphat - válaszolta Tellesz Endre az új helyzetet firtató kérdésünkre. - Így kerültem korábban Kapuvárra és most tudomásul veszem, hogy Csornán kell szolgálatot teljesítenem. Az elmúlt hónapokban már megismertem az itteni körülményeket, a parancsnoki állomány kiváló szakmai háttérrel rendelkezik és ugyanez elmondható a beosztottakra is. Ismerem a feladatokat és ezeket a munkatársaimmal a legjobb tudásunk szerint hajtjuk végre.

Szabó Iván első feladatának Kapuváron az állomány és a kapitánysághoz tartozó önkormányzatok vezetőinek megismerését tartja. — Az egyéniségemhez híven egyfajta lendülettel látok munkához Kapuváron, megtartva a főkapitányi biztosi megbízásomat is, amit nagy kihívásnak tekintek. Bízom benne, hogy rövid időn belül Kapuváron is otthonosan érzem magam, hiszen a munkakapcsolatok révén van ismeretem a városban folyó rendőri munkáról is -mondta Szabó Iván.

Szabó Iván alezredest harmincöt éves rendőri munkájáért amegyei rendőrfőkapitány dicséretben és jutalomban részesítette. Az elismerést Budapesten, központi ünnepségen Salgó László országos főkapitánytól vehette át az új kapuvári kapitány.

10 éve - Tűzoltóőrs: 20 ezer ember élhet nagyobb biztonságban

Felavatták Lébényben a katasztrófavédelmi őrsöt tegnap. Az egykori rendőrőrs épületét térítésmentesen adta át hasznosításra az önkormányzat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak. A felújításra, bővítésre 19 millió forintot költött az igazgatóság. A meglévő épületet az őrsön szolgálatot teljesítők véleményét is kikérve újították fel. Az emeleten van a pihenő és a szociális helyiségek, míg a földszinten az iroda, az étkező és a konyha. A régi épülethez építették a szertárat, ahol a gépjárműfecskendőt és a technikát helyezik el. Az őrs átadásával 16 település válik gyorsabban megközelíthetővé, mintegy 360 négyzetkilométernyi területen csaknem 20 ezer ember él majd nagyobb biztonságban. Az átadáson elhangzott köszöntőbeszédeket és a helyi iskolások műsorát követően a jövő biztonságának jelképeként egy fenyőfát ültetett el az országos katasztrófavédelmi főigazgató, Bakondi György, a megyei kormányhivatal vezetője, Széles Sándor és Nagy István, Mosonmagyaróvár polgármestere. Az ünnepséget helyi lakosok is végignézték, ám utána többen megjegyezték, hogy örültek volna annak, ha az önkormányzat nagyobb hírverést ad az eseményről. Kozsárszky Zoltánfőtörzsőrmester gépkocsivezetőként a mosonmagyaróvári tűzoltóságon szolgált 2008 óta. Könnyebbséget jelent számomra, hogy mostantól a lébényi őrsön teljesíthetek szolgálatot - mondta.