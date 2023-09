Az elmúlt években komoly útfejlesztések történtek Babóton. Az önkormányzat elsősorban a Magyar Falu Program támogatásával finanszírozta a beruházásokat. A községen átmenő állami utak egy részét is felújították a Magyar Közút Nonprofit Zrt. koordinálásával. Molnár János polgármester számolt be a Kisalföldnek a részletekről. Eszerint tavaly elkészült a Dózsa György utca végén a mezőgazdasági út murvázása, valamint a Rákóczi és a Hunyadi utcák közti szakasz murvás burkolata.

A Magyar Falu Programban elbírálás alatt van a Dózsa utca és a Fő utca közti összekötő út aszfaltozására benyújtott pályázatunk. Bízom benne, hogy sikeresek leszünk, mert nagy szükség lenne rá, nagy forgalmat vesz át ugyanis ez a szakasz a település központjától. Akik Kapuvárra járnak dolgozni, erre indulnak el

– magyarázta Molnár János, és sorolta a további fejlesztéseket. – Ugyancsak a Magyar Falu segítségével építettünk 2022-ben játszóteret és hozzá kerítést. Ezt a parkot idén még szeretnénk bővíteni. Szintén az idei tervek között van a falu közterületeinek fásítása. Az állam által meghirdetett programban huszonkilenc facsemetét nyertünk, melyeket jövő héten szállítanak ki. Elsősorban a viharok által kidöntött, megdöntött fákat akarjuk pótolni. Ilyen volt például a temetőben, ahol síremlékeket rongált meg a törzs, mintegy egymillió forintos kárt okozva. Ezért az önkormányzat vállalta a felelősséget, szerencsére biztosításunk volt és nagy részét abból fedezni tudtuk. Tavaly sikerült, de ebben az évben elmarad a járdaépítés Babóton, aminek elsősorban anyagi okai vannak.

Molnár János hozzátette: a Magyar Falu Program támogatásával végezték el a temetőben a ravatalozó felújítását, illetve így tudtak halotthűtőt is beszerezni. Az úgynevezett Huszárkanyarban, a Kovács-kertben a parkot fejlesztették Babót felirat és hozzá pihenőpadok kihelyezésével. Ezzel együtt az ott lévő 1956-os emlékmű környezetét is rendbe tették. Tavaly megnyertek egy 18 millió forintos pályázatot a kultúrház fűtésének korszerűsítésére, napelemrendszer kiépítésére. A hálózatra azonban még nem tudtak rákötni, mivel a rendszer nem bírná el a terhelést. A szolgáltató azt ígéri, hogy 2024-ben elvégzi a hálózat bővítését. A babóti polgármester veszteségről is beszámolt.

Babótnak nagy értéke és egyedi látványossága a Babaház. A kiállítás tulajdonosa, Pap Istvánné Angi néni sajnos elhunyt, árván hagyta a babákat. Örökösével egyeztetve azonban továbbra is látogatható a Babaház, mely marad a régi helyén, egy önkormányzati épületben. Büszkék vagyunk rá, hiszen felbecsülhetetlen eszmei értéke van. Azért is, mivel a babák ruháit Angi néni saját kezűleg varrta, horgolta. Igyekszünk megbecsülni ezt a kincsünket

– fogalmazott Molnár János.