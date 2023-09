Praktikum, jövőbe látás, ez mind szükséges a Pannonhalmi Bencés Gimnázium felújításaihoz.

– A deszkaléces furnérlemezeket darabonként beszámozták, hogy ugyanoda kerüljenek vissza – mondta Mandl Gábor, a gimnázium műszaki vezetője. – Amikor lebontottuk, találtunk egy feliratot is, hogy ki készítette, és 1942-es dátum állt rajta. Tehát ez akkor készült, amikor az egész gimnázium is. Ezért is ragaszkodtunk ahhoz, hogy ez a rész megmaradjon eredeti állapotában. Festjük, csiszoljuk és megpróbáljuk ugyanazt a színélményt visszaadni, ami volt. Juhász-Laczik Albin atya azt mondta, minden évben ránéznek tanév végéhez közeledve, hogy mi az, ami a legégetőbb. A gimnázium és diákotthon életébe beavatkozni ugyanis jóformán csak nyáron lehet, az év többi részében betölti az élet. Idén a Teleki Teremre esett a választás, több okból is. A gimnázium egykori dísztermeként funkcionáló helyiségbe került anno az első televíziókészülék, de innen hallgatták végig a rádió-közvetítést is a 6:3-as magyar–angol meccsről. Arról, hogy miért ehhez nyúlnak hozzá idén, Albin atya azt mondja, leginkább a csoportbontásos alkalmak indokolják.

Mandl Gábor mutatja a teremben talált, dátummal ellátott részletet – ezt a termet Gutowski Robert álmodta újra.

Fotó: Nagy Gábor

– Látszott, hogy nagyon kell egy közösségi tér. Mondjuk a szombati csendes órához, amikor tíz osztálynak próbálunk olyan zugot keresni, ahol el lehet mélyedni, és ez nagyon nehéz. Ezért gondoltuk, hogy erre fordítanánk most. A régi moziteremnek egyik része közösségi tér lesz, a másik részből már eddig is két stúdiószerű, pici, ám egybenyitható tantermet választottak le.

– Egy terem kialakítása nem csak négy fal kérdése. Megvilágítás, beépíthető infokommunikációs eszközök, és nem kis előrelátás kell, hogy vajon mi lesz majd tíz év múlva? Olyan berendezés kell, amivel rugalmasan alakítható az órához a tér, tehát ez valójában pedagógiai innováció is. Nemcsak diákkezek működnek közre a felújítás kevésbé szakmaspecifikus részeiben, de a tervező is egy öregdiák, és a volt tanulók hálózatára is támaszkodik anyagilag az intézmény, amikor felújításról van szó.

– Egy öregdiák tervező-építészmérnökünk, Gutowski Robert, aki a budavári palota átépítésének feladatát is kapta, néha mindent félretesz azért, hogy nekünk segítsen. Az ő tervei alapján készült a tornacsarnok és a díszterem is – mondta Albin atya. Tavaly a kollégiumra koncentráltak, mintaszobákat alakítottak, ezeknek most zajlik a próbaüzeme.