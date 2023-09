Pákai Ernő a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon vezetője elmondta, az idei már a 12. kertvárosi Lecsófesztivál és jellegzetesen karitatív célokat is szolgál. Idén a lecsóadagokból származó bevételt a tatai Pelyhes Peti Közhasznú Alapítvány javára ajánlották fel.

A jótékonykodás mellett persze a szórakozáson volt a hangsúly. A fesztivál fellépőit és a főző csapatokat is Pákai Ernő mutatta be. Voltak köztük „törzsgárdák” és olyanok is akik először vettek részt ezen a gasztronómiai fesztiválon.

Száz Gábor az egyike volt azoknak, akik pénzel is támogatták a tatai székhelyű Pelyhes Peti Közhasznú Alapítványt. Mint mondta, ő úgy felelős állattartó, hogy nem tart állatot. Ezt tanácsolja másoknak is, akinek nincs ideje a házi kedvencekre, nem tudja ellátni, ne tartson háziállatokat.

A Pelyhes Peti Közhasznú Alapítvány 2016-ban alakult meg Tatán, céljuk, hogy tevékenységükkel csökkentsék a kóbormacska állományt. Fontos tehát a megelőzés, az ivartalanítás és annak a finanszírozása. A beteg, talált cicák vizsgálatát és kezelésüket is megoldják. Gondozásukban jelenleg 46 cica és kettő kutya van. A hét év alatt eddig összesem 1578 macskát ivartalanítottak.

Összesen több, mint 450 ezer forint gyűlt össze a Pelyhes Peti Alapítvány javára a XII. Kertvárosi Lecsófesztiválon. A legtöbb adományt összegyűjtő lecsófőző csapatok: Tünde Presszó-Unicum Ház, Lecsó ladies, Szent Hubertusz Társaság. Piros 6 és a Tüskék voltak.

Már messziről érezni lehetett a finom étel illatát, amely a rendezvény helyszínéhez, a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon felé vonzotta a közönséget. Kicsik és nagyok sokféle program közül tudtak választani. Bemutatkoztak a helyi csoportok, a Kertvárosi Bányász Mazsorett Együttes, a Szinkron Tánc Sport Club. A fesztivál sztár zenekara a Bon Bon Együttes is nagy sikert aratott. A Lángoló Főnix tűzzsonglőr csoportjának látványos műsora már csak hab volt a tortán.