A Széchenyi István Egyetem és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közös projektje keretében a két intézmény négy gyakorlóiskolája újul meg Győrben és a fővárosban. A projekt teljes költsége 1,771 milliárd forint, amelyből a Széchenyi-egyetem 451,43 millió forintot nyert el a saját beruházására.

„A sikeres pályázat minden eddiginél jelentősebb, az energiatakarékosságot szem előtt tartó megoldások révén a fenntarthatóságot szolgáló fejlesztést eredményez. A felújítással az Öveges-iskola tanulói, dolgozói és pedagógushallgatóink számára komfortos, modern, XXI. századi környezetet teremtünk” – fogalmazott dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese.

„A felújítás 95 százalékban elkészült: a kivitelezés befejezési határideje szeptember 15., amikorra az utolsó simítások is befejeződnek. Köszönjük a kivitelezőnek a rugalmasságot és a sok segítséget, hogy már szeptember elsejére minden olyan munka megvalósult, amely lehetővé tette a tanítás megkezdését. Az osztálytermekben, a folyosókon már rend van, olyan külső munkálatok zajlanak még, amelyek az oktatást nem befolyásolják” – fogalmazott Némethyné Toldy Gizella, a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolájának igazgatója. Köszönetet mondott a szülőknek az önzetlen és önkéntes felajánlásaikért, amelyekkel hozzájárultak az épület még szebbé tételéhez. „Köszönjük az egyetemnek is a rengeteg támogatást. A 2016-os integráció óta már több jelentős fejlesztés történt, így megújultak a mosdók, a villamos- és a wifihálózat, most pedig lehetővé vált az iskola teljes rekonstrukciója. Az intézmény fenntartóként folyamatosan figyel arra, mire van szükségünk, ezúttal például nemcsak a projekt részeként, hanem azon felül, egyetemi forrásból is új bútorzatot kap számos tanterem” – emelte ki.

A tanévnyitó ünnepséget a megújult iskola falai között tartották szeptember 1-jén. Fotó: Adorján András - SZE

Fotó: Adorján András

Nagy Gábor, a szülői munkaközösség elnöke elmondta, nagyon sok szülő csatlakozott az iskola szépítéséhez. „Sokan örömmel segítettek a tantermek visszarendezésében, a takarításban, a dekorálásban. Voltak, akik azt ajánlották fel, hogy ha már úgyis ki kellett üríteni a termet, kifestik azt, mások pedig a padok lábára tettek filcet, hogy az ne sértse az új parkettát. Láttuk, hogy mekkora volumenű felújítás történik, amely a mi gyermekeinket szolgálja, és mi, szülők is szerettünk volna hozzájárulni ahhoz, hogy még szebb legyen a környezet, ahol tanulnak” – húzta alá.

Némethyné Toldy Gizella hozzáfűzte, szeptember 1-jén ünnepséggel indították el a tanévet. „Pénteken még állványok fogadták a szülőket és gyermekeiket, de erről előzetesen tájékoztattuk őket, a pedagógusok pedig be- és kikísérték a gyerekeket. Hétfőn eltűnnek az állványok, és csak néhány külső munka marad hátra, így a gyerekek az új tanévre egy kívül-belül megújult intézményt, komfortos és szép környezetet kapnak, ahol folytatjuk azt a pedagógiai munkát, amely különlegessé teszi intézményünket. A fenntartó egyetem szándéka, hogy az Öveges legyen az ország leginnovatívabb iskolája, így a Mobilis Interaktív Élményközponttal közös programunk is folytatódik” – húzta alá az igazgató.

A „Komplex infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés a SZE és az ELTE gyakorló iskoláiban” című európai uniós nyertes pályázat (EFOP-4.2.3-22-2022-00012) tartalmazza az Öveges-iskola energetikai korszerűsítésének első ütemét. Ez nyílászárók részleges cseréjét, épületgépészeti felújításokat, radiátorcseréket, napelemes rendszer kialakítását, padlásfödém-szigetelést, hűtési-fűtési rendszereket – köztük az informatikai terem klimatizálását – is tartalmazza. Több helyiségben történt árnyékolás, burkolatcsere, továbbá a tornatermet és az öltözőket is korszerűsítették. Ezenkívül udvarfelújítás, akadálymentesítés is szolgálja az épület korszerű működését. Az eszközbeszerzés keretében tantermi bútorokkal, tornatermi eszközökkel, interaktív táblákkal, számítógépekkel és egyéb informatikai eszközökkel gazdagodik az intézmény.

Megújul a Türr utcai épület is

A Széchenyi István Egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy épületei a lehető legkorszerűbbek, a fenntarthatóságot szolgálva energiatakarékosan működtethetők legyenek. Ennek jegyében zajlik Győrben, a Türr István utca 5. szám alatti, jelenleg a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda által használt létesítmény felújítása is. A decemberre befejeződő, 210 millió forint európai uniós támogatásból megvalósuló kivitelezés részeként a homlokzat hőszigetelést, a lapos tető hő- és vízszigetelést kap. Emellett kicserélik a homlokzati nyílászárókat és a radiátorokat, valamint napelemes rendszert szerelnek fel. Az épület a munkálatok idején is biztonságosan használható, az egyetem türelmet és megértést kér az érintett tanulóktól, munkatársaktól, szülőktől az esetleges kellemetlenségek miatt.