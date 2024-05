A vendégeket Szénássy Célia, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok és Alumni Központ Alumni Osztályának vezetője köszöntötte. Mint mondta, az intézmény és az OIF együttműködése 2017-re nyúlik vissza, amikor az egyetem a nemzetköziesítés útjára lépett. „Az elmúlt években szoros szakmai partnerséget alakítottunk ki egymással, és sok közös sikert értünk el. Köszönetet mondunk azért az adminisztratív támogatásért, amelyet az igazgatóság a nemzetközi hallgatók és a vendégelőadók fogadásához és itt-tartózkodásukhoz nyújt” – fogalmazott. Hozzátette, a partnerség azért működik jól, mert mindkét fél törekszik a másik munkájának megkönnyítésére, megosztják egymással tapasztalataikat, jógyakorlataikat. Az osztályvezető elmondta, az igazgatóság munkatársai már ismerik az egyetem képzési tevékenységét, de szerették volna bemutatni oktatáson túli munkájukat is, amelyre kitűnő lehetőséget kínál a Győri Innovációs Park megismerése.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának munkatársai tettek látogatást a Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkjában. Fotó: Adorján András - SZE

Dr. Kovács Szabolcs alezredes, az OIF Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának igazgatóhelyettese kifejtette, azért fontos számukra a látogatás, mert ezáltal láthatják, hogy azok, akiknek engedélyezik a tartózkodását, mivel foglalkoznak, milyen körülmények közt tanulnak, dolgoznak. „Az egyetemmel kitűnő a kapcsolatunk, hiszen valóban egymást segítve dolgozunk. Fontos, hogy a távoli országokból érkező hallgatók is időben el tudják kezdeni tanulmányaikat, ehhez azonban az adminisztrációnak is rendben kell lennie. A jövőben szeretnénk együttműködésünket tovább erősíteni és hivatalossá tenni, még jobban kihasználva egymás kompetenciáit” – hangsúlyozta. Kiemelte, örömmel vették az egyetem meghívását, ami ugyancsak azt bizonyítja, hogy partnerként tekintenek egymásra. „Nagyon tetszik az, amit itt látunk, hiszen az egyetem rendkívül színvonalas és modern létesítményt alkotott az egykori győri kekszgyár épületéből. Ahogy sok győrinek, nekem is van személyes kötődésem, hiszen diákmunkát végeztem az üzemben. Örülök, hogy Győr egyik jelképe újra fontos funkcióval bír” – húzta alá az igazgatóhelyettes.

A vendégeket dr. Kolossváry Tamás, a Győri Innovációs Park központvezetője kalauzolta végig az épületben. Mint kifejtette, az egyetem oktatási és kutatási tevékenységén túl kiemelt jelentőséggel bír a térség gazdasági versenyképességének erősítése, a vállalati szférával való együttműködés. „Az egyetemi tudás hasznosítása, piaci szolgáltatások nyújtása, az ipari- gazdasági ökoszisztéma fejlesztése fontos feladatunk, és ennek új helyszíne ez az épület. Nem véletlen, hogy az intézmény saját szervezeti egységei mellett számos partnervállalat is megtalálható itt. A fizikai közelség még több lehetőséget ad a kooperációra” – hangsúlyozta. Megemlítette, a létesítményben az egyetem Design Campusa is otthonra lelt, vagyis az oktatás is helyet kapott itt, ugyanúgy, mint a Digitális Fejlesztési Központ, amelynek tevékenysége a digitalizáció korában minden tudományterületen kiemelt jelentőségű. A központvezető azt is elárulta, hogy a Kocka az innovációs park kialakításának első üteme volt, az egyetem tervezi a fejlesztés folytatását. A vendégek az egyetemi látogatást a nemrég átadott Pedró-Inno Pékség és Bisztróban zárták.