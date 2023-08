Napjainkban a technikai vívmányoknak köszönhetően rengeteg szórakozási lehetőség áll rendelkezésünkre. Ott az internet, a mobilalkalmazások, a közösségi platformok, a filmek garmadája, de zenékből vagy videójátékokból is választhatunk. Könnyen elérhetők, egy kattintás és máris nézhetjük, olvashatjuk, hallgathatjuk a tartalmat. Sajnos ebben a felgyorsult világban sokan már nem tudnak elég figyelmet szentelni a könyveknek.

Nincs rá idejük vagy energiájuk, de sokszor azt hallom, hogy talán igényük sem arra, hogy olvassanak. Én mindig is imádtam az olvasást. Kicsi koromtól kezdve éjjel és nappal is olvastam. Beleképzeltem magam a szereplők helyébe, így új világokat fedezhettem fel, embereket ismerhettem meg és olyan korokban is járhattam, ami csak akkor lenne lehetséges, ha megalkottam volna az időgépet. Az olvasás szeretete mára sem tűnt el nálam, igaz, lényegesen kevesebb időm van rá, mint korábban. A hagyományos könyveket szeretem, kell hogy érezzem az esetenként megsárgult lapok semmihez sem fogható illatát. Bekuckózok vagy esetleg kiülök egy parkba és átadom magam az olvasás örömének.

Ez azért is jó, mert rájöttem arra, hogy nem csak én szeretem a könyveket. Egyre többször találkozom olyan emberekkel, akik hozzám hasonlóan könyvvel a kezükben üldögélnek vagy várakoznak a tömegközlekedésre várva és láthatóan teljesen belefeledkezve adják át magukat az olvasásnak, hiszen olvasni jó. Szerencsére egyre több privát vagy vállalat által kezdeményezett minikönyvtárral találkozhatunk, amelyek az olvasást hivatottak népszerűbbé tenni. Leveheted, elviheted az ott kihelyezett könyveket és cserébe vihetsz másikat, ha szeretnéd. Remélem, ez egy olyan trend marad, ami az olvasást újra a megbecsült helyére juttatja.