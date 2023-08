A győri Révai Miklós Gimnáziumban rendezték meg csütörtökön a 14. Nemzeti Tanévnyitó ünnepséget, amelyet az M5 televíziós csatornán lehetett követni.

Horváth Péter igazgató, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke mellett beszédet mondott dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes és dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Az ünnepséget a győri általános és középiskolák diákjainak kulturális műsora színesítette.

– A magyar oktatást megbecsülnünk és nem lebecsülni kell. 996-ban Pannonhalmáról indult el a sikertörténet, amelyet 2023-ban is tovább folytatunk, és ezzel megnyitom az 1028. tanévet – mondta dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes.

Horváth Péter elmondta: bízik benne, hogy akik szeptember elsején megkezdik az iskolát, hasznos és élményekkel teli esztendő elé néznek. Felhívta a figyelmet a tudás és a tudás átadásának fontosságára. – A tudás megszerzéséhez idő kell és nyugodt feltételek, hogy mindannyian arra összpontosíthassunk, ami a feladatunk – fogalmazott a győri Révai-gimnázium igazgatója.

A tanári hivatásra születni kell

Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes ünnepi beszédét az Ukrajnából menekült és a Kárpátalján élő diákok jelenlegi helyzetével kezdte. Kitért arra is, hogy egykor ezen a patinás, történelmi helyen olyan kiváló diákok koptatták a padot, mint Batthyány Lajos vagy Weöres Sándor.

– A tanári hivatás páratlan, arra születni kell – emelte ki a miniszterhelyettes, majd felsorolta, mennyi egyéb feladatuk van a pedagógusoknak a tanítás mellett. Szólt az európai oktatás helyzetéről is, amely kissé alulmarad más kontinensekéhez képest. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Magyarországon 10–15 százalékkal kevesebb diák jut egy tanárra, mint Európában átlagosan, illetve Németországhoz képest is sokat javítottunk a pozíciónkon az oktatás területén.

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint tudás nélkül nem lehet boldogulni modern világunkban, ezért a tanulás a legjobb befektetés. – Meghatároztuk a tanév rendjét, megérkeztek a tankönyvek, és az iskolák is készen állnak a tanévkezdésre. Az egészségfejlesztés és a közbiztonság fontosabb helyet kap az osztályfőnöki órákon. Erősítjük az iskolaőrséget, és a gyermekfelügyeletet is meghosszabbítottuk. Az elmúlt időszakban több új intézményt adtunk át, okostantermeket alakítottunk ki, fejlesztettük az iskolák elektromos hálózatát és továbbmegyünk a digitalizáció útján – fejtette ki az államtitkár.

Még érkeznek új kollégák

A Győri Tankerületi Központ négy járásban 65 köznevelési intézményt tart fenn, melyek között 64 iskola és egy vármegyei illetékességgel működő pedagógiai szakszolgálat található.

– Intézményeinkben összesen 3052-en dolgoznak, közülük mintegy 2500-an pedagógus munkakörben – fejtette ki dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója. – Még a tanévkezdést megelőző napokban is jönnek új kollégák. Iskoláink összesen 19.380 tanulót várnak az iskolapadokba. Örömmel köszöntjük a 2222 kis elsőst, akik most kezdik meg tanulmányaikat győri térségi intézményeinkben.

Több mint ezer elsős

A Soproni Tankerületi Központ fenntartásában működő intézményekben, beleértve az általános iskolákat, gimnáziumokat, alapfokú művészeti iskolákat, kollégiumokat és gyógypedagógiai intézményeket, évek óta mintegy tízezer tanuló kezdi meg a tanévet. Az idén több mint ezer első és száztíz-százhúsz kilencedik évfolyamos tanuló ül iskolapadba.

A soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában szintén nagy létszámban kezdik meg az első osztályt a diákok.

– A korábbi évekhez hasonlóan idén is négy elsős osztályt indítunk – mondta el Raffai Balázs iskolaigazgató. Hozzátette, az iskolakezdéshez megvan az intézményükben a szükséges pedagógusszám is.

Hosszabb tanév, hosszabb szünet

Idén a megszokottnál tovább tart majd a tanév, cserébe viszont az évközi szünetek is hosszabbak lesznek. Az első tanítási nap 2023. szeptember 1. , az utolsó pedig 2024. június 21. lesz. A végzős középiskolásoknak 2024. május 3-án ér véget a tanév, a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban pedig 2024. május 31-én kell utoljára menni.

Az őszi szünet október 28-tól november 5-ig tart majd, míg a téli szünetben december 22-től január 7-ig pihenhetnek a tanulók. Tavasszal március 28-tól április 7-ig nem kell majd iskolába menni a diákoknak. Az első félévet 2024 január 19-én zárják.