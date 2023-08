Idén még illetékmentesen

Fontos változás lehet továbbá, hogy akik még idén családi otthonteremtési kedvezményt igényeltek, azok illetékmentesen vásárolhatták meg az ingatlant, de jövőre ez is megszűnik. Például egy 50 millió forintos ház vásárlása esetén 2 millió forint vagyonszerzési illetékre kell majd számítani.

Intenzív érdeklődés várható

– Az új rendelet a következő fél évben intenzív változásokat hozhat az ingatlanpiacon. A városokban és a nagyobb településeken azon ingatlanokra, amelyek keresettebbek a csok kategóriában, megnőhet az érdeklődés: például új lakásokra, családi házakra, nagyobb alapterületű lakóingatlanokra. A másik hatása az lehet, hogy akik rendelkeznek saját ingatlannal, de új építésűre vagy nagyobbra cserélnék ezzel a támogatással jelenlegi lakásukat, ők intenzív eladóként is belépnek a piacra, hogy még idén tudják igényelni a csokhoz kapcsolódó támogatásokat – mondta lapunknak Bubla Zoltán ingatlanszakértő. Azt is kifejtette: a használt ingatlanok esetén bizonyos kategóriákban árcsökkenés várható, míg az új építésű lakások, házak iránt a városokban és a nagyobb településeken nőhet a kereslet. Utóbbiak esetében ráadásul megyénkben is nagy a kínálat.

Kinek érdemes lépnie?

– A használt ingatlanok esetében jelenleg is van kínálat, viszont az árak elég magasak ahhoz, hogy tovább ne emelkedjenek. A banki hitelkamatok rövid távon valószínűleg nem fognak jelentősen csökkenni. A vissza nem térítendő támogatások és a támogatott hitelek felhasználási helyeinek jelentős szűkülése tovább gyengítheti az ingatlanpiacot. A csok támogatás igénybevételét tervezők és a babaváró hitel jogosultjai sokkal jobban járhatnak, ha még a mostani lehetőségeket kihasználják – tette hozzá a szakértő.