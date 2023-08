A legfontosabb újdonság, hogy jövő év január 1-től csak a kistelepüléseken (2631 kijelölt település) lehet családi otthonteremtési kedvezményt igényelni. Igaz, itt bizonyos esetekben emelkedik a támogatás mértéke, de jövő évtől, aki nem a kijelölt településeken akar ingatlant vásárolni, elesik minden csokos segítségtől. A 2631 település közül 119 (vagyis 4,5 százalékuk) található Győr-Moson-Sopronban. A legtöbb ilyen község Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében van (336), ezt követi Baranya (281), majd Zala vármegye (240). A legkevesebb pedig Komárom (50) és Csongrád-Csanád (42) vármegyében van.

A kistelepüléseken új családi ház építése vagy vásárlása esetén nem emelkedik meg a jelenleg is elérhető támogatási összeg, viszont az új társasházi lakásokra ezen településeken is megszűnik a támogatás. Tehát az emelések csak a használt családi házak vásárlására vonatkoznak. Ezzel az eredeti csok megszűnik, viszont a falusi csok támogatási összege emelkedik. A babaváró kölcsönt jövőre 10 millió forint helyett már 11 millió forintos összeghatárig biztosítja az állam.

– Az új rendelet a következő fél évben intenzív változásokat hozhat az ingatlanpiacon. A városokban és a nagyobb településeken azon ingatlanokra, amelyek keresettebbek a csok kategóriában, megnőhet az érdeklődés: például új lakásokra, családi házakra, nagyobb alapterületű lakóingatlanokra. A másik hatása az lehet, hogy akik rendelkeznek saját ingatlannal, de új építésűre vagy nagyobbra cserélnék ezzel a támogatással jelenlegi lakásukat, ők intenzív eladóként is belépnek a piacra, hogy még idén tudják igényelni a csokhoz kapcsolódó támogatásokat – mondta lapunknak Bubla Zoltán ingatlanszakértő. Azt is kifejtette: a használt ingatlanok esetén bizonyos kategóriákban árcsökkenés várható, míg az új építésű lakások, házak iránt a városokban és a nagyobb településeken nőhet a kereslet. Utóbbiak esetében ráadásul megyénkben is nagy a kínálat.

A falusi CSOK módosításáról szóló rendeletek a Magyar Közlönyben is megjelentek, de a Pénzcentrum is összegyűjtötte azokat a településeket, ahol 2024-től elérhető lesz a falusi csok.

Győr-Moson-Sopronban a következő településeken lehet élni a falusi csok-kal jövőre

Acsalag, Árpás, Babót, Bágyogszovát, Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszentlászló, Barbacs, Beled, Bezenye, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Bőny, Bősárkány, Cakóháza, Cirák, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Csikvánd, Darnózseli, Dénesfa, Dunaremete, Dunaszentpál, Ebergőc, Edve, Egyed, Egyházasfalu, Enese, Farád, Fehértó, Felpéc, Fenyőfő, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Gyalóka, Gyóró, Gyömöre, Győrasszonyfa, Győrsövényház, Hidegség, Himod, Hövej, Iván, Jobaháza, Kajárpéc, Károlyháza, Kimle, Kisbabot, Kisbodak, Kisfalud, Lázi, Lipót, Lövő, Maglóca, Magyarkeresztúr, Markotabödöge, Mecsér, Mérges, Mezőörs, Mihályi, Mórichida, Mosonudvar, Nagyszentjános, Nemeskér, Nyalka, Osli, Páli, Pásztori, Petőháza, Pinnye, Potyond, Pusztacsalád, Püski, Rábacsanak, Rábacsécsény, Rábakecöl, Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Rábatamási, Rábcakapi, Ravazd, Répceszemere, Répcevis, Rétalap, Románd, Röjtökmuzsaj, Sarród, Győr-Sikátor, Sobor, Sopronhorpács, Sopronnémeti, Szakony, Szany, Szerecseny, Szil, Szilsárkány, Táp, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta, Tárnokréti, Újkér, Újrónafő, Und, Vadosfa, Vág, Várbalog, Vásárosfalu, Vének, Veszprémvarsány, Vitnyéd, Völcsej, Zsebeháza, Zsira.