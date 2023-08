Győrben a Kodály papír-írószerboltban a kisiskolások szülei adják egymásnak a kilincset. Folyamatosan érkeznek a vásárlók ottjártunkkor. Az üzletvezető szerint a roham elindult, de sokkal több vevőre számítanak majd a hónap második felében.

– A szülők felkészülten, listával érkeznek, az alapján választják ki a tanszereket. Elsősorban a füzeteket, a technikai és rajzeszközöket viszik – fogalmazott lapunknak Pallós Istvánné, az üzlet vezetője.

Az üzletvezető hangsúlyozta: akciósan lehet náluk füzetet kapni, amit ki is használnak a vevők. Nem elég egy darab tantárgyanként, ezt a szülők is tudják, inkább többet vásárolnak. A tolltartókból a többszintes, kinyitható, cipzáros termékek a keresettek, árban a legolcsóbb ezernyolcszáz forintba kerül, a legdrágábbért pedig hatezer forintot kérnek. A ceruzákat és tollakat is nagy választékban kínálják. Száz forintól egészen hét-nyolcszáz forintig. – A külsőre is figyelnek a vásárlók, keresik a legújabbakat.

A vevők inkább többet áldoznak a tanszerre, és a jobb minőségű termékeket vásárolják, nem az olcsót. Nem véletlenül, mert tovább használhatóak és strapabíróbbak – részletezte az üzletvezető. Mint mondja, a kisiskolások tanszercsomagja átlagosan 20–30 ezer forintba kerül. Ez is csak akkor igaz, ha olcsóbb tolltartót választunk. Erre jön még rá az iskolatáska ára. Augusztus végére sok vásárlóra számítanak, de szeptemberben is nagy a forgalom, sokan akkor jönnek rá, mi maradt ki a vásárlásból. Mellettünk egy édesanya két kislányával nézegeti a füzetcsomagokat, a gyermekek gondosan választanak maguknak tollakat és ceruzákat.

Gyurkovicsné Kantó Szilvia üzletvezető szerint sokan augusztus végén vásárolják meg a tanszereket. Fotó: Csapó Balázs

– Mielőtt elindultunk, át­tekintettem otthon, mire van szükség, és az iskola listáját is átnéztem. Felkészülten érkeztünk. Nem az olcsó termékek közül választottunk, inkább a minőséget néztük. Azok sokkal tartósabbak és jobban bírják a használatot. Mindent egyszerre veszünk meg, odafigyelünk, hogy mi kell, és akkor már nem kell visszajönnünk – mondta el lapunknak Mahál-Domsits Eszter, aki két kisgyermekével, Mirellával és Larisszával vásárolt be tanévkezdésre. Egy másik győr-belvárosi üzletbe betérve csak minőségi termékeket látunk a polcokon, az üzlet csak ilyen tanszereket forgalmaz. Az üzletvezető szerint még nincs roham, egyre inkább kitolódik a tanszervásárlás.

– Főként az elsősök szülei voltak nálunk, mert ők kaptak listát az iskolától, hogy mire lesz szüksége a gyermeknek. Az idősebbeknek csak a hónap végén vásárolnak be, és ők nem is pakolnak sok terméket a kosarukba. A vásárlók inkább a nagy bevásárlóközpontokat választják az olcsóbb termékekért.

Hétfőn volt nálunk egy másodikos kisfiú a szüleivel, ők tolltartó és táska nélkül negyvenezer forintot költöttek – fogalmazott Gyurkovicsné Kantó Szilvia, a Belvárosi Papírbolt Kft. üzletvezetője. Hozzátette: a füzetek, tollak, ceruzák mellett sokan vesznek vízfestékeket, ecseteket, gyurmákat, de keresik az uzsonnásdobozokat és a kulacsokat is. Régebben augusztus elején kanyargott a sor az üzlet előtt, most a vevők később jönnek.