Lapunkból is értesülhettek olvasóink, júliustól változott meg országosan a hulladékgazdálkodási rendszer. Az egész északnyugat-dunántúli régió koordinálását a GYHG nyerte el a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. pályázatán.

A legnagyobb változás a hulladékudvarokat érinti: a fajtánként előkészített szemetet ugyanis mérlegelni kell az új rendszerben.

A megalapozatlan pletykákkal ellentétben ugyanakkor nemhogy bezárnának a hulladékudvarok, a Mohu a következő években országosan nyolcvan újat tervez nyitni.

Előzetesen aggályok vetődtek fel sokakban a mérleg méreteivel vagy az eljárás időigényességével kapcsolatban, így csütörtökön begurultunk a sashegyi udvarba, és kipróbáltuk, hogyan működik a hulladék átvétele.

A múlt hétvégi tumultus után most a normális terhelés szerint működnek az udvarok.

Mobil mérleg

A sashegyi telephez közeledve nem tapasztaltunk kígyózó sorokat. Noha előttünk, mögöttünk is érkezett autó, flottul haladt a lepakolás. Hoztunk műanyagot, papírt, kisebb csomag fém üdítősdobozt és némi építkezési törmeléket magunkkal. Csomagjainkat egy sárga mérlegre kellett tennünk, mielőtt a megfelelő konténerbe vándoroltak. A mérleg valójában az áruházakból ismert raklapemelő béka egy kijelzővel, mely megmutatja a rápakolt dolgok súlyát. Még raklap is van a villán, így nem is olyan pici a rakodófelület. A szerkezet mobil, így ha nagyobb méretű portékát hoz valaki, mérheti egyből a konténer mellett is.

Ezentúl nem csak a területileg illetékes hulladékudvarba vihetjük limlomunkat és törmelékünket, magyar lakcímkártyával az országban bárhol átveszik a szemetünket a hulladékudvarokban.

Fotó: Csapó Balázs

Mindenkit várnak

Miután fajtánként feljegyezték a GYHG munkatársai a súlyadatokat, a zsákok landoltak a megfelelő konténerben. A sittet nem mérlegen, csak szemrevételezéssel jegyezték le a térmesterek. A Mohu sajtóosztályának tájékoztatása szerint a mennyiségek nyomonkövetésére azért van szükség, mert segíti a hulladék minél nagyobb arányú újrahasznosítását, amire magyar és EU-s előírások egyaránt kötelezik a céget. Más nem is volt hátra, mint hogy a kockás füzetbe a személyes adatainkat is feljegyezzék.

A Mohu sajtóosztályának tájékoztatása szerint magyarországi lakcímkártya birtokában az ország bármelyik hulladék- udvarában leadhatja a szemetet bárki. Minden magyar állampolgár számára elérhető lesz az összes hulladékudvar, így már azok számára sincs kibúvó, akik eddig körülményesnek tartották a nyaralójuk, hobbitelkük településén megszerezni a hivatalos pecsételt zsákokat: az udvarok fogadják a hulladékot.