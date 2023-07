A kormány még a centenáriumi emlékév alkalmából döntött úgy, hogy egy új parkot adományoz Sopronnak. A megvalósítási tervek is elkészültek, így minden adott ahhoz, hogy megújuljon a Kisvárkerület érintett szakasza. Farkas Ciprián polgármester a közösségi oldalán osztotta meg, hogy megkezdődött a Hűségpark kialakítása a Várkerületen. A park koncepciójának megalkotásában elismert soproni polgárok is részt vesznek, akikkel a városvezető tanácskozott is.