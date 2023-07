– Az Európai Unió elveivel, a határok szabad átjárhatóságával teljes mértékben összeegyeztethetetlennek tartjuk, hogy egy település önkormányzata bármilyen indokkal megakadályozza a határátkelést. A kitöltendő űrlap tartalma és az elbírálás módszere is problémás. Mi közük van ahhoz, hogy kihez megyünk, és mi alapján döntik el, kit engednek be? Ezt nem fogjuk ennyiben hagyni! Panasszal élünk, és ha kell, elmegyünk az Európai Unió illetékes hivatalához, vagy a bíróságra – mondta indulatosan Horváth Gyula, aki korábban évekig a szomszédainknál dolgozott.

Mások is csatlakoztak a véleményéhez, megerősítve, hogy a sorompós megoldás diszkriminatív. Hozzátették, hiába adták be a kérvényt, a hivatalban senki nem tudta megmondani nekik, mikorra bírálják azt el. Ráadásul az autóra ragasztandó matricát postán fogják kiküldeni, ami szintén napokat vehet igénybe.