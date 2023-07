A Lengyári utca 2. szám alatti épület földszinti részét, négyszáz négyzetmétert, már teljes egészében birtokolhatja a Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye, a Naposház. Amint arról nemrég írtunk, a jobb oldali szárnyból a Ferenczy Károly utcába költözött a Gyermekek Átmeneti Otthona. Ennek helyére jöhetett az Autista-ház, mely legutóbb még egy Szent István király úti ingatlanban működött.

A megújult Naposházat pénteken adták át. Árvay István mosonmagyaróvári polgármester köszöntőjében egy, a városhoz méltó leendő épületről is beszámolt. Zimmerer Károlyné, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője kiemelte: tavaly ősszel egy csőtörés miatt zárták be a Szent István úti házat, melyet korábban jelentős összefogassál alakítottak ki, és ezt a lépést indokolta a rezsiköltségek emelkedése is.

Németh Sándor mosonmagyaróvári önkormányzati képviselő, a rendezvényt támogató, érintett szülőként osztotta meg gondolatait: apró lépésekben haladnak a Naposházzal.

Borsos Eszter, a Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye szakmai vezetője örömét fejezte ki, hogy a 37 ellátott 25 év után egy kibővült intézménybe érkezhet naponta.