Nem csupán a kerékpározásra, de a terület kialakításának köszönhetően más, sport- és szabadidős tevékenység űzésére is van lehetőségük azoknak, akik aktív kikapcsolódásra, a szabadidő hasznos eltöltésére vágynak. Kialakítottak minifocipályát, valamint bográcsozási lehetőséget pihenőpadokkal ellátva.

Már a nyitónapon sokan felkeresték az új extrém kerékpárpályát. Képünkön a bringapálya átadásán részt vevők egy csoportja. Fotó: Kiss T. József

A két bringapálya különböző korosztály számára lett kialakítva, egy a tíz év körüli korosztálynak, egy pedig az ennél idősebbeknek. A meredek bukkanókkal, ugratókkal teleépített földes pályát természetesen csak bukósisakkal, egyéb biztonsági eszközök viselésével lehet használni.

Két nehézségi fokú pálya készült, egy a 10 év körüli korosztály számára, egy pedig a már gyakorlottabb bringásoknak. Fotók: Kiss T. József

Az elmúlt hónapokban a pihenőparkot üzemeltető Lélekháló Alapítvány azon dolgozott, hogy a Fényes Fürdő előtti területet úgy alakítsa át, hogy ott a gyermekeknek és családoknak is lehetőségük legyen kulturált körülmények között a szabadban kikapcsolódni, sportolni.

„A TOM kerékpárüzlet tulajdonosával, Árendás Tamással közösen kialakítottunk egy felnőtt és egy gyermek földes bringapályát ugratókkal, kanyarokkal teletűzdelve. A kerékpárospark más kikapcsolódási lehetőséget is biztosít, például piknikezésre, a tűzrakóhely bográcsozásra, sütögetésre alkalmas, és minifocira is van lehetőség. A park alapszolgáltatásai ingyen vehetők igénybe” – mondta el érdeklődésünkre Lőrincz Anita, a Lélekháló Alapítvány igazgatója.

A bringapálya átadására Michl József, Tata polgármestere is megérkezett, stílusosan saját kerékpárjával tekert a helyszínre. Nemcsak beszélt arról, hogy milyen jó ez a bringapálya, de ki is próbálta azt, természetesen bukósisakkal a fején. A polgármester elmondta, mindennap igyekszik kerékpározni. „Tatán ötezer család él panelekben vagy társasházakban, nincs lehetőségük kint a szabadban, jó körülmények között kikapcsolódni, sportolni. Ez a lehetőség az ő érdekeiket is szolgálja. Ez a terület ideális ilyen rendezvények, szabad­idős tevékenységek lebonyolítására.”

Az avatására Michl József, Tata polgármestere stílusosan saját kerékpárral érkezett és egyből ki is próbálta a pályát

Árendás Tamás, a Tatai AC kerékpárszakosztályának ve­­zetője a bringázás, a kerékpárfutball elkötelezett híve. „A nyitórendezvényen 11 órától 17 óráig lehetett kipróbálni a pályákat, normál és elektromos terepkerékpárokkal, a bátrabbak versenyezhettek is egymással, de volt kerékpárfocis, kutyás bemutató, légvár és íjászat. Nagy sikere volt a bringapályát felavató Csoki Kupának. Nos, nem a kupa készült csokiból, hanem nevezni csak csokoládéval lehetett, amit a végén természetesen a gyerekek nyertek meg. Külön díjaztuk a leggyorsabb köridőt teljesítőt, Vermes Bencét. Patak Péter (10 éves, TAC) volt a legfiatalabb versenyző, Vermes Bence (TAC) a legjobb trükköt hajtotta végre kerékpárjával. Szabó Tamás a legnagyobb esést mutatta be, sérülés nélkül.”

Edzések heti két alkalommal vannak a pályán, hétfőn és szerdán 18–20 óra között várják az érdeklődőket. A szabadidőpark létrehozásával az a céljuk, hogy legyen egy hely a fiatalok számára, ahol jól érzik magukat, nem zavarják a lakosságot. Szeretnék, ha a bringapálya a fiatalok számára egy találkozási pont lenne.