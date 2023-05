- Május 15-én lezárul a műszaki átadás-átvétel és kezdetét veszi a próbaüzem a Győri Vízi és Élményparkban - jelentette be Simon Róbert Balázs. A beruházás képviselői körzetének a legnagyobb fejlesztése, mintegy 23 milliárd forintból valósul meg. - A munkák menetrend szerint haladnak, semmilyen akadálya nincs a június 17-i megnyitónak - emelte ki az országgyűlési képviselő.

- A fürdő területén 15 ezer négyzetméternyi új zöld felületet alakítunk ki. Az örökségvédelem alatt álló Hajós Alfréd által tervezett épület értékeit megőrizve visszakapta régi pompáját, eredeti színében. Az épület új funkciót kap, vendéglátóegységként működik tovább. Előtte egy vizes játszóteret alakítottak ki a szakemberek, ami Hanyistóknak állít emléket, mellette pedig egy száraz játszótér található a gyermekes családoknak. Az árvízvédelmi fal lelátóként is szolgál, több száz nézőt tudunk majd leültetni, a színpadon pedig koncertek és egyéb programok várhatók – sorolta Simon Róbert Balázs.

Érdekesség, hogy a Radó-sziget felöli bejárat épületét is felújították, így majd onnan is be tudnak lépni a fürdőbe látogatók.

A tervezéskor odafigyeltek a különleges látványelemekre is. Győr jelképe, a szódásszifon, 30 méter magas csúszdatoronyként üzemel majd, amire lift szállítja a fürdőzőket és futószalagon érkeznek a csúszókarikák. Esténként pedig díszkivilágítást kap a torony és a csúszdák is.

Az uszodában is az utolsó simításokat végzik és napokon belül feltöltik vízzel a 8 pályás úszómedencét. Ez az épületrész egész évben nyitva lesz és biztosítja az úszásoktatási és sportolási lehetőséget. Emellett a régi Rába Quelle épülete is teljes felújításon esett át, mellette megnyílik a hét szaunából álló hangulatos kert is. A látogatók igénybe tudják venni a bejárathoz közeli 300 autó befogadására alkalmas parkolólemezt is, amit a Győr-Szol Zrt. üzemeltet, így a lakosság számára közcélú parkolóként is funkcionál.