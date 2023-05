Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára elmondta, a kerékpárút egyedülálló jellegét az adja, hogy ártéri területen vezet át. A beruházás során két kerékpáros-pihenőt, két hidat és egy új vasúti átjárót alakítottak ki.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő kiemelte, ez a kormányzati beruházás jól szemlélteti azt az innovatív gondolkodást, amikor a fejlesztések során egyszerre gazdagodik a helyi közösség, és régiós szerep is jut a kerékpárutaknak.

Ezen az útvonalon évente kétszázezer vendég érkezik Bécsbe, ha az út elér Budapestig, a látogatók egy része a mi fővárosunkat is felkereshetik – emelte ki Révész Máriusz államtitkár.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a most átadott szakasz nemzetközi jelentősége mellett becsatlakozik a vármegyei hálózatba, amely Dunaalmás, Majk, Oroszlány, Tatabánya, Tata és a köztük lévő települések összekötésével önálló turisztikai vonz­erővel is rendelkezik.