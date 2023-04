Varju-Katona Ágnes, azaz "Legós Ági", önismereti szakértő. Évek óta tart Győrben Lego-s foglalkozásokat, táborokat, nem csak gyerekeknek.

Felvállalják magukat

- Amikor elvégeztem a life is business coach képzést, már tudtam, hogy valami egyedi dolgot, egyedi eszközt szeretnék alkotni, alkalmazni. Rátaláltam a Lego Serious Play képzésére, közben elkezdtem egy saját módszertant kiépíteni, majd beépítettem ezt a módszertant. Legelőször felnőttekkel kezdtem el dolgozni egyéniben, majd cégekkel, ezt követően jött, hogy jött a Covid, és láttam, hogy mekkora igény van a szülőknél a táborokra. Innen jött az ötlet, hogy szervezzünk önismereti Lego tábort. Azóta is folyamatosan vannak visszatérő gyerkőceink, látjuk, hogy négy-öt éve honnan indult és most hol tart. Maga a Lego alapjáraton is nagyon sok mindent fejleszthet, a kreativitást, a finommotorikát, a fantáziát, szerintem az egyik legjobb találmány a világon.

A tábor egyik erőssége, hogy a gyerekek megtanuljanak beszélni mások előtt, hogy megtanulják felvállalni, elmondani a gondolataikat, az érzéseiket- mondja Ági.

A szülők folyton tele vannak aggodalmakkal, kérdésekkel, saját gyerekükkel kapcsolatban. Egy ilyen jellegű foglalkozás felszínre hozhat mélyebb problémákat és az is előfordul elég gyakran, hogy a szülőben -látva, hogy a gyermeke milyen mértékű fejlődésen esett át- erős bizalmi kötődés alakul ki a trénerek iránt. Ezután bármilyen új szituáció üti fel a fejét a családon belül, ahhoz fordulnak tanácsért, akiben megbíznak.

Szakértők is segítenek

- Kapcsolatban állunk gyerekpszichológussal, hogyha úgy érezzük, már nem a mi kompetenciánk, akkor mindenképp tovább irányítjuk és segítjük a szülőt abban, hogy a megfelelő segítséget megkapja. A tábor maga preventív jellegű, fontos az, hogy gyerekként megtanuljuk szavakba önteni az érzéseinket, szavakba önteni azt, hogy valójában mire van nekünk szükségünk. Ha körülnézünk a világban, azt látjuk, hogy a tízből nyolc felnőtt erre nem képes. Nyilván szülőként, ha nekünk nincs kompetenciánk, akkor nehéz ezt a gyereknek átadni. Viszont nagyon fontos, hogy a gyerekeken keresztül a szüleik is ugyanúgy fejlődnek. Ahogy a tábor lemegy, utána is megkeresnek minket a szülők a kérdéseikkel. Iskolán belüli bántalmazás, válás, nem tudják a kudarcot kezelni. Voltak hasonló kérdések többféle háttérből, és sok egyéni, de mégis hasonló témakörökben. Akkor döbbentünk rá, hogy jó lenne egy közösséget létrehozni, ahol hasonló problémákkal, kihívásokkal küzdő szülők kerülnek be egy csoportba. Létrejött a Gyereképítő szülőknek program, amivel az a célunk, hogy azon kívül, hogy egymást segítik a szülők, szakértőktől is kapnak választ a kérdéseikre. Most áprilisban a Deliága Éva gyerekpszichológus lesz jelen, tőle tudnak majd kérdezni a szülők. Oktató cikkekkel, videókkal készülünk, amiből lesz egy visszanézhető tudástár. Most ez egy zárt Facebook-csoportban zajlik, és ezt követően pedig egy oktató felületre kerülnek fel a tartalmak.

Életcélt adnak az elveszetteknek

A csoport előfizetéssel érhető el, a befolyó összegből pedig egy még nagyobb projektet szeretnének megvalósítani.

- A programmal befolyt összeg egy részét szeretnénk arra fordítani, hogy az állami gondozásban élő gyerekek is hozzájuthassanak a táborainkhoz, a Lego-s programokhoz. Jelenleg a Papír Sárkány Alapítvánnyal vagyunk kapcsolatban, de az a cél, hogy minél több ilyen alapítványnak segítsünk. Mert sajnos ezeknek a gyerekeknek jelentős hányada, ugyanazon az úton halad majd, mint a szüleik, hogy hajléktalanok lesznek, vagy prostituáltak, vagy lezüllenek. Ha bármit is tudunk azért tenni, hogy ez ne így legyen, akkor mi apait-anyait beteszünk, és segítünk ezeknek a gyerekeknek életcélt találni.