A Széchenyi István Egyetem amerikai University of Rhode Island (URI) egyetemmel 2020 szeptemberében indított kettős, angol nyelvű, négy féléves Executive MBA-képzést, amelynek végén a hallgatók mindkét intézmény oklevelét megkapják. Az MBA-program specialitása, hogy olyan alapdiplomával rendelkezők jelentkezését várja, akik vállalat- vagy intézményvezetési ambíciókkal rendelkeznek, és karrierútjukat ezzel a világszínvonalú képzéssel kívánják felgyorsítani. A program az AACSB, vagyis a világszerte az üzleti iskolákban folyó alap-, mester-, és doktori szinten meghirdetett képzések legrégebben működő nemzetközi szakmai akkreditációs szervezete által akkreditált. Ezt nemzetközi viszonylatban az üzleti iskolák csupán öt százaléka mondhatja el magáról.

„Az MBA-képzés teljes egészében online, amerikai oktatók előadásaival zajlik. A programban résztvevők mégis kitűnő kapcsolatot ápolnak egymással, és a virtuális tér mellett a személyes találkozásokat is igénylik. Az egyetem alumniközösségének erejét mutatja, hogy a már végzettek most találkozóra hívták a jelenlegi hallgatókat, hogy tovább szélesítsék a kört, és tapasztalataikkal segítsék őket” – fogalmazott dr. Bukor Emese, a Széchenyi István Egyetem oktatója, aki a rendezvényen az MBA-képzés koordinátoraként köszöntötte a résztvevőket. Hozzátette, az intézmény nemcsak ösztönzi, de támogatja is a közösségépítést, ahogy ebben az esetben is tette. „Bízunk benne, hogy a rendhagyó eseményből hagyomány teremtődik” – zárta.

A végzős csoport aktív, szervező tagja Balogh Attila, aki ma már saját cégeit vezeti. „A képzés során rengeteg gyakorlatorientált, interaktív feladatot oldottunk meg csoportmunkában, amely összekovácsolt bennünket. Olyannyira, hogy bár már végeztünk, továbbra is találkozunk egymással, s ha már találkozunk, miért ne ragadhatnánk meg ezeket az alkalmakat, és vonhatnánk be az MBA-képzés jelenlegi hallgatóit is” – mesélte a közösségépítés hátteréről, amelynek köszönhetően a három évfolyam először ült egy asztalhoz.

Kiemelte, ez nem szokványos program, de a képzés sem az, hiszen a munka világában, akár már vezetői szinten lévő szakembereket vértez fel friss tudással, fejleszti készségeiket, és nyújt új szempontokat egy-egy probléma megoldásához, ezáltal rögtön beépíthető és alkalmazható tudást ad. „A humántudományok terén ugrásszerű és folyamatos a fejlődés, ezért elengedhetetlen, hogy pályánk során is folyamatosan képezzük magunkat. A Széchenyi- és a Rhode Island-i Egyetem erre kínál kitűnő lehetőséget és nem is egy, hanem két nagyon erős diplomát” – húzta alá.

Németh Péter a Széchenyi István Egyetemen szerezte diplomáját alap- és mesterszakon egyaránt, ma pedig már az intézmény Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszékének munkatársa. Kutatásai mellett végzi a doktori iskolát, azzal párhuzamosan pedig az MBA-képzés végzős hallgatója. „Az akadémiai területről érkezve is rengeteget nyújt ez a program, amelyen mérnöki kompetenciáimat vezetői ismeretekkel bővíthetem. A műszaki területeken is elengedhetetlen a menedzsmentszemlélet elsajátítása” – fogalmazott. Hozzáfűzte, ezen okok miatt nem volt kérdés számára, hogy elvégzi a képzést, amelynek rangot ad a kettős diplomaszerzés lehetősége és a nívós nemzetközi akkreditáció.

Németh Péter elmondta, a projektmunkák révén elméleti tudásuk olyan gyakorlati ismeretekkel bővült, ami a mindennapokban könnyíti meg a munkájukat, egy-egy döntés meghozatalát. A megfelelő kompetenciák és készségek fejlesztése révén sikeresebbek lehetnek saját szakterületükön is.

A képzés 2023 szeptemberében is indul, jelentkezni június 30-ig lehet. További részleteket a Széchenyi István Egyetem felvételi honlapján, itt és itt lehet megtudni.