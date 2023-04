- Lakossági kérésre valósult meg az új kondipark Adyvárosban a Tópart mellett, ahol minden korosztály által használható kültéri gépeket helyeztünk el, hogy a szépkorúak is könnyedén igénybe tudják venni. Arra gondoltam, hogy ha már több helyen is található a városban hasonló, legyen ez egy kicsit egyedibb

- mondta el lapunknak Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet képviselője, majd elárulta, hogy további fejlesztések várhatók még idén a parkban.

Szerdán azonnal ki is próbálta az új eszközöket a közelben lakókkal dr. Dézsi Csaba András polgármester és Radnóti Ákos. Így már bárki, aki arra jár kipróbálhatja a gravírozott élvilágított motívummal ellátott kerékpárt, ami tekerésére világít, illetve az elliptikus sétálót, ami a végtagok és az ízületek rugalmasságáért felel. Valamint a két személyes derékmozgatót és a látványvízoszloppal ellátott kerékpárt is, ami amellett, hogy világít, buborékokat is pumpál a vízoszlopba a használatakor.