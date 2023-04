Útépítők dolgoznak Vásárosfaluban. A tervek szerint nyárig lesznek ott a szakemberek és az úgynevezett kertaljai út burkolatát teszik rendbe. A beruházáshoz a Magyar Falu Programban nyert az önkormányzat 33,8 millió forintos támogatást. Molnár Sándor polgármester elmondta: nagy forgalmú szakaszról van szó, amely ráadásul a község új építési telkeit is beköti a falu „vérkeringésébe”.

– Vásárosfalu főutcája elég széles, ám ahhoz képest maga az útburkolat nagyon keskeny. Az új úttal gyakorlatilag körbejárható az egész település, így a központ forgalma valamelyest csökkenhet – magyarázta Molnár Sándor, miért is oly fontos számukra ez a fejlesztés.

– Az érintett út egy része a házak előtt visz el, aminek a burkolatát időszerű felújítani, hiszen az eleje murvás volt egykor, de mára inkább földes, sáros. A kertaljai út eléri az újonnan kialakított építési telkeinket is, melyekre szerencsére még mindig nagy az igény. Kiépítjük az infrastruktúrát, így a fiatal családok kezdhetik majd az építkezéseket.

Már építik és a tervek szerint nyárra mindenképpen végeznek a munkával a szakemberek.

További fejlesztésről is beszámolt a községvezető, amit a szomszédos település, Rábakecöl önkormányzatával közösen koordinálnak. Ugyancsak pályázaton nyertek hozzá támogatást, de ehhez már önerőt is biztosítani kell.

– Öt százalékot vállaltunk a teljes beruházásból. Tekintve, hogy a hozzánk hasonló kisközségek számára igencsak komoly, közel nyolcvanmillió forintos építkezésről van szó, az önrész előteremtése sem egyszerű. Ám ez olyan lehetőség, amit nem szeretnénk elszalasztani. A két falu között húzódó, mintegy két és fél kilométeres szakasz teljes felújítását tervezzük. Az út menti vízelvezető árkot is kiépítik.

Ez egy forgalmas, a mezőgazdasági termelők által gyakran használt külterületi út. De emellett még egy nagyon fontos szerepe van: kerékpárútként is funkcionál Vásárosfalu és Rábakecöl között. Ráadásul kivezet az M86-os lehajtójához, így a gyorsforgalmi megközelítése is egyszerűbb lesz a helyieknek – indokolta meg ezt a beruházást is Molnár Sándor.