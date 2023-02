Tavaly év végén hírt adtunk arról, hogy aláírásgyűjtést szervezett a Gönyűi Honismereti Egylet a falu központjában álló, „a vármegye hét csodája” között nyilvántartott Postakocsi fogadó megmentéséért. Aggódtak, mert az elmúlt 20 évben nem történt fejlesztés, de még csak állagmegóvás sem az épületen, ezért már nagyon rossz állapotba került.

Az a célunk, hogy Közép- Európa egyik különleges, fennmaradt barokk épületegyüttese ne legyen az enyészeté, hiszen nem csak építészeti szempontból jelentős alkotás. Történeti jelentősége Magyarországon egyedülálló, hiszen a XVIII. században kiépült királyi postakocsi-hálózat máig megmaradt, legfontosabb állomása a Budapest és Bécs között nagyjából félúton elhelyezkedő lóváltó állomás és szálláshely – mondta Ágoston Zoltánné Edit, az egyik ötletgazda. Az egylet tagjai két hónap alatt 2251 aláírást gyűjtöttek össze.

Azt kérték a műemléki védettség alatt álló Postakocsi fogadó épületének tulajdonosától és az illetékes örökségvédelmi hatóságtól, hogy állítsák meg a védett műemlék épület további elhanyagolását, végezzék, illetve végeztessék el a halasztást már nem tűrő teljes állagmegóvást, segítsék elő az ingatlan megmentését, hasznosítását. Beadványaikra nem kaptak választ.

A tulajdonost felszólították

Az állagmegóvással kapcsolatos kérdésünket még decemberben mi is feltettük a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak. „A gönyűi egykori Postakocsi fogadó épületegyüttese védett műemlék, így fenntartásáról, jó karban tartásáról annak tulajdonosa köteles gondoskodni. A kormányhivatal ez alapján 2019 februárjában, majd 2020 májusában a tulajdonost törvény szerinti kötelességei teljesítésére kötelezte. A közvetlen életveszély elhárításához szükséges munkák a kötelezésekben foglaltak alapján (épület lezárása, figyelmeztető táblák, kapu aládúcolása) történtek meg. A be- ázások megszüntetése azonban elmaradt, ezért a kormányhivatal elrendelte a végrehajtást, amely folyamatban van” – kaptuk a választ.

A nagyszabású tervek nem valósultak meg

Az omladozó, veszélyes állapotban lévő épülettel lapunk már korábban is többször foglalkozott. 2008-ban már úgy tűnt, hogy pályázati pénzből nagyszabású vízi központ épül Gönyűn, amihez a látványtervek is elkészültek. Sajnos nem valósult meg, sőt, egyre rosszabbodott az épület állapota. A gönyűi önkormányzat a Duna-partot folyamatosan fejlesztette, igazi szabadidőközpont alakult ki. A vízpart megközelítéséhez szükséges közlekedési teret azonban nem tudta kulturáltan kialakítani, hiszen az a Postakocsi fogadó épületegyütteséhez tartozott. Most azonban valami megmozdult. Szerda este a gönyűi képviselő-testület döntött arról, hogy megvásárolja a teret. Miről is van szó tulajdonképpen? – kérdeztük Major Gábor polgármestert.

Évek óta romlik a gönyűi Postakocsi fogadó állaga. Fotó: Kisalföld-archívum

Fotós: Mészáros Mátyás

Közösségi tér lehet

– Azt a hatalmas telket, amelyen a Postakocsi fogadó áll, három részre osztották. Ebből az egyik a fogadó előtti tér, a másik az épület, ami a tervek szerint tulajdonost vált, a harmadik rész pedig a jelenlegi tulajdonos birtokában marad. A szerdán megtartott testületi ülésen döntöttünk arról, hogy megvásároljuk a fogadó előtti területet, így az önkormányzat dönthet a további sorsáról. A látogatóközpont és a vízparti stég, a csónaklerakó rámpa megközelítése a továbbiakban már a saját területünkről oldható meg. Határozat született arról is, hogy a rendezési tervet településközponti vegyes besorolásra módosítjuk annak érdekében, hogy a jelenlegi tulajdonos a birtokában maradt területet megfelelő módon tudja hasznosítani. A megvásárolt területünkre van már elképzelés, településközpontot szeretnénk kialakítani úgy, hogy a fogadó épülete továbbra is megközelíthető legyen. Arról nincs információnk még, hogy azt az új tulajdonosa milyen célra fogja használni, de az épület biztosan megmarad, mivel országos műemléki védettségű – mondta a polgármester. Azt is elárulta: nagyon örülnek annak, hogy végre történt valami az ügyben, köszönhetően talán a helyiek aláírásgyűjtésének is.