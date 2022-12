A győri Marcal étterem minden évben előáll egy karácsonyi menüvel. A cég egyik üzletvezetője, Egyházi Dávid lapunknak elmondta: ünnepek előtt nem ritka, hogy ezer adagnál is többet rendelnek tőlük. – December 3-ig tudtunk rendeléseket fogadni – mondta a Kisalföldnek az étterem üzletvezetője. – A kínálat főként a klasszikus karácsonyi étkek: halászlé, ecetes hal, kocsonya, töltött káposzta. Ezek mellett kétszemélyes melegtálakat, és hidegtálakat is állítottunk össze az ünnepekre – tette hozzá.

December 24-én belehúznak

– Minden évben nyolcszáz-ezer adag kerül karácsony előtt dobozokba. Mi is bezárunk az ünnepekre, így a szenteste napja az utolsó, amikor ki tudjuk szolgálni a vendégeinket – tette hozzá Egyházi Dávid.

A halászlé A legkapósabb

A győri Lamareda étterem ünnepi kínálatában saláták, tojás-, hal- és húsételek, valamint meleg ételek is szerepelnek. Megtalálható a választékban a lazac- és marhatatár, a hizlaltlibamáj-pástétom, a kaszinó- és kaviáros tojás, de nem hiányozhat a ropogósra sütött kacsacomb, a halászlé és a töltött káposzta sem.

Az üzlet tulajdonosa, Szabó László tapasztalatai szerint is népszerűek a rendelések. Az árak változóak, a 10 dekás saláták 380–500 forint között kaphatók, a halászlé harcsával 2900 forint, míg a ropogósra sült kacsacomb tört burgonyával, lila káposztával, birssel 5200 forintba kerül.

A kínálat főként a klasszikus karácsonyi étkek: halászlé, ecetes hal, kocsonya, töltött káposzta. – A legkapósabb a halászlé, azt követi a töltött káposzta. Közkedvelt a negyvendekás kacsacomb, a hidegtálakat is nagyon szeretik, népszerű a sertésszűzpecsenyével, valamint a lazaccal készült – tette hozzá a tulajdonos.

Magyaros étkek az ünnepi asztalon

A hédervári Park Panzió Étterem is elkészíti közkedvelt ételeit karácsonyra, a rendelhető finomságok között van a ponty- és harcsahalászlé, a halbelsőség, az ecetes hal, a kocsonya, és persze a hidegtálak.

– Nálunk is a halászlé a favorit, de készítünk ecetes halat is. Éttermünk a magyaros ízeket helyezi előtérbe, ezért a hagyományoknak leginkább megfelelő ételeket kínáljuk. Folyamatosan érkeznek a rendelések, december 21-ig fo­gadjuk őket – mondta Cseh Adrigán Ildikó üzletvezető. Hozzátette: a törzsvendégeikre mindig számíthatnak, ez idén sem ­­lesz másként. Az ecetes hal 1600 forint, a halászlék 2600–3000 forint között kaphatóak, a belső­ségért 950-et, míg a kocsonyáért 1300 forintot kérnek el adagonként.