Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg a bágyogszováti nyugdíjasklub, a csoport a Borostyán nevet vette fel. A tagok rendszeresen találkoztak, beszélgettek, énekeltek, így rövidesen már saját énekkaruk, illetve hagyományőrző csoportjuk is lett. Dalaikkal, előadásaikkal rendszeresen fellépnek a település rendezvényein, de gyakran kapnak meghívást más településekre is. A napokban születésnapi ünnepséget rendeztek, melyre meghívták régi barátaikat, a kónyi nyugdíjasokat is. Felidézték az elmúlt negyed évszázad jeles eseményeit és megemlékeztek azokról a tagtársakról, akik már nem vehettek részt az ünneplésben.