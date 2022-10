Októberben a hétköznapokon rózsafüzért imádkoznak a csornai premontrei apátság templomában, a Szűzanya kegyképe előtt. Hétfőn, kedden és szombaton este hat órától, csütörtökön pedig a fél hatos szentségimádás keretén belül. A rózsafüzér előtt fél órával a zsolozsma esti dicséretét imádkozzák. Az imádság ideje alatt lehetőség szerint gyónásra is lesz mód. Október 7-én első péntek lesz, így aznap este hat órakor lesz a szentmise, előtte fél hattól imádkozzák a rózsafüzért.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének csornai csoportja előadást tart a rendház dísztermében október 5-én, szerdán: dr. Egresi István Fiume vagy Rijeka? címmel egykori kikötővárosunk történetéről, a horvát–magyar közös múltról beszél majd a hallgatóságnak.

A hívek készülhetnek már az elsőáldozásra és bérmálásra is. Aki a premontrei templomban szeretné a szentségeket felvenni, jelezze hitoktatójánál, illetve a sekrestyében és a rendi kávézóban is lehet jelentkezési lapot kérni. A dokumentum letölthető online is az apátság közösségi oldaláról. Felnőttek a felkészítő alkalmakra még jelentkezhetnek a [email protected] e-mail-címen vagy személyesen a rendházban.