A 2010-es években az óraállítással megtakarított energiamennyiség körülbelül 100 gigawatt­óra volt.

– Ez az országos felhasználást tekintve körülbelül egy napra elég. A váltás haszna azonban nem csak ebben rejlik – mondta el Varga Zsolt létesítményenergetikai szakmérnök. – Ha a nagyobb energiaigényű időszakokban még világos van, akkor a hazai napelemparkok a fogyasztás jelentős részét fedezni tudják, és így kevesebb áramot kell vásárolnunk vagy termelnünk a szolgáltatás biztosításához. A mostani megemelkedett gázárak mellett pedig célszerű csökkenteni a hazai gázerőművek villamos ter­melését.

Az óraállítás okozta nyereség azonban nem igazán érezhető a hagyományos családi házak esetében. Egy korszerűtlen épület ház fűtési energiaigénye akár 4–5-ször annyi lehet, mint egy monderné. A téli időszámításra való áttérés főként a napelemes ingatlanoknál mutatható ki.

Idén eddig 5396 energetikai tanúsítványt állítottak ki Győr-Moson-Sopron megyé- ben. Az AA++-tól JJ-ig terjedő 2022-es besorolásban a legtöbb ingatlan – mintegy 1340 – a CC kategóriába tartozott, de az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a BB tanúsítványos házak száma, amikben már van megújuló energiaforrás is. Ebbe a két kategóriába főleg az új építésű otthonok tartoznak.

– A DD kategóriában a néhány éve elkészült vagy jelentős felújításon átesett épületek kerülnek, az EE-k többségét a 2000-es évek elején fejezték be, az FF-ek pedig a kilencvenes évek környékén készültek – magyarázta el Varga Zsolt. – A GG-ben, a HH-ban, valamint még az II-ben is jelentős számban találhatók az úgynevezett Kádár-kockák. Ilyen házakból főleg vidéken még sok van. Ha ezeket az ingatlanokat nem korszerűsítették, akkor egy II-s épület akár 4-szer, 5-ször annyi energiát is felemészthet, mint egy BB-s.

Varga Zsolt elmondta, az elmúlt években kevéssé foglalkoztak az emberek egy-egy ingatlan energetikai korszerűségével. Az árak emelkedésével ez drasztikusan megváltozott.

A legtöbb felkérés még az energetikai tanúsítvány kiállítására érkezik, de az új, közel nulla energiaigényű házak esetén az előzetes energetikai tervezés is számottevő.

Augusztustól az energetikai tanácsadás igénye is megjelent, a legtöbb megkeresés azzal kapcsolatban érkezik, hogyan tudunk a legkisebb beruházással annyit korszerűsíteni egy ingatlanon, hogy a lakossági átlagfogyasztás meghatározott értékeit ne lépjük túl. Az, hogy ehhez mi kell, nagyon változó. Pár száz köbméter gázt megspórolhatunk nyílászárók tömítésének javításával, helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozással vagy akár a födémszerkezet szigetelésével is. Az a fontos, hogy megismerjük, az épület hol veszíti a legtöbb energiát. A vásárlásnál vagy bérlésnél is érdemes figyelmet fordítani a tanúsítványra, mivel a besorolás mellett a várható fogyasztást is tartalmazniuk kell a hivatalos papíroknak.