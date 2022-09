Folyamatosan hívják a Kisalföldi Erdőgazdaság telephelyeit a hatósági áras tűzifaprogram hétvégi bejelentése után. Az átvételi pontok listáját közzétették, megyénkben 13 helyszínt jelöltek meg. Kisbajcson a Pinnyéd rakodó, Téten a Teke rakodó, Mosonmagyaróváron a MÁV és a „Bordacsi” rakodók, Dunaszigeten a Halászi 7A, Csapodon a Berki úti és a Göbösi, Kapuváron a Rókatói, Csornán a Csíkos égeri rakodó, Ravazdon az Árpakút és a Kajár feladó, valamint az Újrónafő 4C és a Jánossomorja 52A elnevezésű telepeken lehet majd átvenni a hatósági áron kínált tűzifát.

Sopron és környéke a Szombathelyi Erdészeti Zrt. telephelyeiről vásárolhat, illetve van néhány település, melyeket a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. szolgál ki. A telephelyek, illetve a településeket kiszolgáló erdőgazdaságok és az átvételi pontok listája a kormany.hu oldalon található meg.

Érdemes érdeklődni

Jelenleg előjegyezni, illetve befizetni lehet a háztartásonként 10 köbméter hatósági áras tüzelőre, az elszállítás akkor történhet meg, ha a telephely rendelkezik a megfelelő mennyiségű fával. Ez nem zárja ki, hogy van olyan telephely, ahonnan már most is el lehet vinni a kért mennyiséget, de mindenképpen érdemes telefonon, e-mailben vagy személyesen érdeklődni, mielőtt valaki útnak indulna.

– Azt javasolnám az érdeklődőknek, hogy személyesen adják le az igényüket a telephelyeinken – mondta el lapunk kérdésére dr. Orbán Tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója.

– Erre egyrészt azért van szükség, hogy a lakcímkártyát le tudjuk ellenőrizni, így ellenőrizzük a jogosultságot, másrészt az igényleadás a befizetéssel együtt lesz érvényes, ahhoz is szükséges a személyes jelenlét. Telefonon is lehet érdeklődni természetesen, a megnövekedett forgalom miatt azonban hosszas várakozásra, foglalt jelzésre lehet számítani.

Folyamatos a termelés

A társaság folyamatosan termeli ki a fát, ezzel kapcsolatban a vezérigazgató elmondta azt is, hogy amíg az akác idén is alkalmas fűtésre, a cser és a tölgy esetében nem árt várni egy évet, hogy kiszáradjon.

– Igényleadást és befizetést csak a készlet erejéig engedélyezünk a telephelyeinken, így a szállítás is azonnal megkezdhető. Annak, akit várhatóan két héten belül ki tudunk szolgálni, rögzítjük az adatait és értesítjük, amikor rendelkezésre áll a kívánt mennyiség – tette hozzá dr. Orbán Tibor.

A Kaeg Zrt. tájékoztatása szerint minden telephelyükön folyamatos a munka és a kiszolgálás.

Külön kell fizetni a szállítást

A hatósági ár hengeres tűzifára vonatkozik, melynek szállításáról és darabolásáról az igénylőnek kell gondoskodnia. A szállítási és esetleg felmerülő munkadíj függvényében kell kiszámolni a végösszeget. A szállítás információink szerint köbméterenként 4–5 ezer forint, a feldolgozásé pedig 6 ezer.

Az árak minden állami erdőgazdaságban egységesek, a területre jellemző fajösszetétel szerint. A forgalmi adót is tartalmazó árakat erdei köbméterenként adták meg: a keménylombos fajták 30, a lágylombosok és a fenyő 19 ezer forintba kerülnek. A megvásárolható összesen 10 köbméterbe beleszámít az a mennyiség is, melyet május 1. után vásároltak az állami erdőgazdaságoknál, így most annyival kevesebbet vehetnek hatósági áron.

Arra a kérdésre, hogy milyen adatok alapján ellenőrzik, hogy valaki elérte-e a 10 köbméteres határt, a vezérigazgató elmondta: mindenki, aki állami erdőgazdaságtól vásárol, számlát kap, melyeket a nyilvántartásukban rögzítenek és visszaellenőriznek.

A szénigényeket is felmérik

A Belügyminisztérium lakossági barnakőszénigény-felmérést rendelt el, amelynek végrehajtásával az önkormányzatokat bízta meg. A felmérés egyelőre még csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja. Egyelőre sem a várhatóan igényelhető szénmennyiségről, sem annak áráról nem tudnak tájékoztatást adni a hivatalok.