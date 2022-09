Győrben a világnap alkalmából most is megtartották a már hagyományos Alzheimer napi sétát. A megnyitót a nyugdíjasok örömtánca követte a Széchenyi téren, amelyet még a közeli iskola ablakából is megtapsoltak a fiatalok. Ezt követően az összegyűlt tömeg felsétált a Káptalandombra, onnét pedig a Kálóczy térre. A meneten fiatalok és idősek egyaránt részt vettek, családi történetek és receptek is gazdát cseréltek. Sokan már ismerősként köszöntötték egymást, de új barátságok is szövődtek.

Az eseményt a Katolikus Szeretetszolgálat, Fazekas Gábor Idősek Otthona és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr szervezte. Utóbbi intézményben az ellátottak egyharmada éli demenciával az életét. A sétán részt vett Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, dr. Pergel Elza alpolgármester és Bognár István a Brenner János Papnevelő spirituálisa. is

– Szeretnénk a társadalom figyelmét felhívni, hogy figyeljünk jobban az idősekre. Valamint arra, hogy van segítség, ami bárki számára elérhető – mondta el Kányai Róber a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója.