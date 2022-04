Gyömörei Tamás, az egyetem Testnevelési és Sportközpontjának vezetője az angolszász sportrendszerek példáján keresztül mutatta be annak előnyeit, amikor az egyetemi sport szorosan kötődik a professzionálishoz. Kiemelte, olyan együttes rendszereket kell közvetíteniük a családok felé, amelyek nem kizárólag sportkarriert, hanem azzal párhuzamosan a diplomaszerzés lehetőségét is kínálják. A duális karrier, vagyis a kettős életpályamodell az egyesület, az egyetem, illetve a sportoló-hallgató számára is hasznos - húzta alá.

Ábrahám Csaba, a Győri Vízisport Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a megállapodás aláírása fontos mérföldkő a győri vízilabdázás életében. Emlékeztetett, együttműködésük a Széchenyi István Egyetemmel 2021-ben kezdődött, amikor az intézmény a női csapat mellé állt. Rámutatott, a vízilabdázók számára hagyományosan nagy jelentőséggel bír a továbbtanulás, ezt számos olimpiai és világbajnok sportoló példája mutatja.

A megállapodást Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem kancellárja, Baranyi Péter Zoltán, az intézmény rektora és Ábrahám Csaba, a Győri Vízisport Egyesület elnöke látta el kézjegyével.