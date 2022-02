A Magyar Honvédség közölte: az országos átcsoportosításnak célja a humanitárius segítségnyújtás támogatása, valamint a határ védelme fegyveres csoportok átsodródása ellen. Lövész, harckocsizó, felderítő, különleges műveleti, légvédelmi és műszaki egységeket rendeltek a térségbe. Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka kiemelte: remélik, az itt élő lakosok érzik, hogy számíthatnak a magyar katonákra, de a türelmüket is kérte a forgalom, valamint a lőgyakorlatok miatt. A határon mind az öt magyar oldali áteresztőpont teljes kapacitással működik, ugyanakkor az ukrán kilépő- oldalon továbbra is több kilométeres gépkocsioszlopok várakoznak.

Péntek délelőtt a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred konvoja is elindult a likócsi laktanyából. Fotó: Győr+

Eközben tegnap az orosz hadsereg folytatta az előrenyomulást Ukrajnában. Több városban is harcok folytak, délután pedig már a fővárosban, Kijevben is robbanásokat lehetett hallani és orosz páncélosokat látni. Egy fekete-tengeri kis szigetet is elfoglalt az orosz haditengerészet, a magukat nem megadó határőrök meghaltak a harcban. Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, kész tárgyalni az ország semleges státuszáról, Vlagyimir Putyin azt mondta, hajlandó tárgyaló- delegációt küldeni Minszkbe, hogy erről egyeztessenek.

A keleti országrészbe átcsoportosított katonák kettős feladatot látnak el >>