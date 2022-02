Legfeljebb 5 évre kaphatják meg 2 órája

Az elindulást segítik a bérlakások - Megújult a fiatalok lakóháza Jánossomorján, így csökken a rezsi is

A 24 év alatt legalább 50 párnak segített a fiatalok lakóháza Jánossomorján. Most már teljessé vált az energetikai felújítás is, így az eddig magas rezsiköltségek jelentősen csökkentek. Az 1998-ban emelt ingatlan mellett az önkormányzat további bérlakásokat is létesítene.

Hauptmann Tamás Hauptmann Tamás

Bella Sándor, a városüzemeltető szervezet vezetője a teljes energetikai felújítás után közös összefogással épülő előtetőket mutatja. Fotó: Hauptmann Tamás

Bella Sándor, a városüzemeltető szervezet vezetője a teljes energetikai felújítás után közös összefogással épülő előtetőket mutatja. Fotó: Hauptmann Tamás

Az 1998-ban épült házsor azt a célt szolgálja, hogy segítse a fiatalokat az elindulásban. A négy önkormányzati bérlakásra a kezdetektől pályázniuk kell a helyi kötődésű pároknak – egyiküknek már legalább két éve jánossomorjai lakó- vagy tartózkodási hellyel kell rendel- keznie –, és egy vállalt előtakarékosság mellett csak a rezsiköltséget és egy minimális, havi ötezer forintnyi lakbért kell fizetniük. A közösen vállalt előtakarékosság összege legalább a mindenkori bruttó minimálbér kell hogy legyen. Ennek fejében legfeljebb öt évig, pályázat útján kaphatják meg a lakhatási jogot az önkormányzattól, az átlagos bent töltött idő azonban három év. Kiköltözés után az előtakarékosság teljes összege a fiataloké lesz.

Mentőöv

Németh Petra óvodapedagógus tavaly nyáron költözött be a párjával. Tudták, hova pályáznak, hiszen Petra testvére szintén ott lakik. Szerintük a helyben maradó fiataloknak mentőöv a fiatalok lakóháza.

„A családom, a barátaim és a munkahelyem miatt is fontos számomra, hogy Jánossomorján tudjak maradni, itt is szeretnénk letelepedni. A mai ingatlan- és albérletárak mellett azonban nehezen tudtunk volna elköltözni a szüleinktől. Ez pedig egy nagyon jó lehetőség minden jánossomorjai fiatal párnak, hiszen a havonta befizetett összeg a szerződés lejártával visszakerül hozzánk, és lakás vagy ház vásárlására használhatjuk fel. Több távolabb élő barátunk is meglepetten hallotta ezt a fajta önkormányzati segítséget, az ő környezetükben nincs ilyen. Ha az ember albérletbe megy, az jóformán ablakon kidobott pénz. A havi kiadás itt azonban megtakarítás. Remek lenne, ha még építhetne ilyen lakásokat a város!”

Szükséges felújítás

– A rezsi az idők során elavult szigetelés és fűtőberendezések miatt egyre nagyobb költséget jelentett, ezért többéves programban teljes felújításba fogott a város, ami nemrég ért véget – mondta Bella Sándor, a városüzemeltető szervezet vezetője, a munka koordinátora. Szigetelték a födémet, felújították a teljes fűtési és vízellátási rendszert. Tavaly került sor a külső rekonstrukcióra, nyílászárókat korszerűsítettek, homlokzati hőszigetelés történt, így teljessé vált az energetikai megújulás, jelentősen csökkentek a rezsiköltségek. A 2017 óta tartó munkák közel húszmillió forintba kerültek. Most a lakók kérésére teraszfedő árnyékolókat épít a város, közösen a lakókkal és a családtagokkal: Petráék édesapja egy árnyékolót épített testvére lakásához, ami elnyerte a többi lakó és az önkormányzat tetszését, így összefogtak. A város biztosította az anyagot, az édesapa a munkát, így hamarosan mind a négy lakás teraszán áll a tetőszerkezet.

További bérlakások

A fiatalok lakóháza 1998 óta legalább 50 fiatalnak nyújtott segítséget. A város ugyanakkor szeretne újabb bérlakásokat is építeni, amihez pályázati forrást remélnek.

A helyi fiatalok kedvezményes telekvásárlási programja is sikeres a kisvárosban, közel húsz család tudott építkezni jelentős kedvezményekkel az elmúlt évben Jánossomorján.

Bella Sándor, a városüzemeltető szervezet vezetője a teljes energetikai felújítás után közös összefogással épülő előtetőket mutatja.

Fotó: Hauptmann Tamás A helyi fiatalok kedvezményes telekvásárlási programja is sikeres a kisvárosban.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában