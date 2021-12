– Az iskola fejlesztése nagyon fontos volt, mert a közeli Li- póton, Héderváron, Kimlén egyházi, illetve nemzetiségi intézmények működnek. A tankerület ezért Darnózselit jelölte ki a körzetben élő, de az állami közoktatásban részt venni kívánó családok számára. Ezért is van az, hogy amíg Kisbodak felé nagybusz, addig a Novákpuszta–Kimle– Károlyháza vonalon az önkormányzatunk mikrobusza hozza és viszi a tanulókat. Jelenleg már csak a belső udvar térkövezése van hátra, tavasszal pedig a sportcsarnok előtti rész vár további szépítő munkálatokra – sorolja a fejlesztéseket Fazekas Zoltán, Darnózseli polgármestere. – Az iskola felújítása mellett folyamatban van a Mini Bölcsőde jelenlegi 7 fősről 12–14 fősre történő átminősítése. A Magyar Falu Program keretében pedig a helyi óvoda rendbetételének első fázisa is befejeződött 14,7 millió forint értékben. Az összegből új kazánok kerültek az intézménybe, valamint a villamos hálózat korszerűsítése valósult meg a problémás részek cseréjével. Reméljük, a most induló TOP+ pályázat keretén belül és a következő évi Magyar Falu Programmal a fejlesztés tovább folytatódhat.

Fejlődött az orvosi ellátás

Tovább épült a védőnői szolgálat orvosiműszer-ellátása is, valamint a Darnózseliért Alapítvány és az önkormányzat támogatásával a községben is van már mindenki számára elérhető defibrillátor. De az egészséges életvitel jegyében még kondiparkot is kapott a település. – Sokáig kellett rá várni, de októberre végre átadhattunk egy „A” típusú kondiparkot a sporttelepen. Reméljük, a második, egy „C” típusú, már gyorsabban megvalósulhat.

Útfelújítások és fásítás

Idén megtörtént a járdák felújítása a Rákóczi utcában, valamint a Bem téren és környékén a templomtól az iskoláig tartó szakaszon. Ehhez az anyagköltséget nyerte meg a település pályázaton, a munkálatokat már önerőből finanszírozta az önkormányzat. Az aszfaltos utcák is folyamatosan megújulnak, még az ősz folyamán sorra került a Táncsics utca teljes hosszának felújítása, valamint az iskolánál a Duna utcában az aszfaltos parkoló is elkészült.

– Közel tíz év levelezés és tárgyalások eredményeként végre megvalósulhat az Arany János utcai vízelvezetőárok-rendszer teljes felújítása TOP-os, 40 millió forintos pályázati pénzből. Sikeresek voltunk az Országfásítási Programban is, harminc szil-, kőris-, berkenye- stb. fá- val gyarapodott a közterületek faállománya. Nagyszerű kezdeményezésként a ballagó nyolcadikosok Nagy István agrárminiszterrel közösen 18 darab „Ballagók fáját” ültettek el tavasszal – hangsúlyozta a polgármester.

Épülhet a kapcsolat a testvértelepülésekkel

– Az európai Testvértelepülés- program pályázaton 25 ezer eurót nyertünk, azonban a külföldi partnerek beutazása a Covid miatt elmaradt, ezért több önkormányzathoz hasonlóan mi is kérvényeztük az idei rendezvények halasztását. Az összeg jövőre is felhasználható maradt a Falunap-testvértelepülések projektben – ecsetelte Fazekas Zoltán, majd hozzátette: – A Magyar Falu Programnak köszönhetően a helyi civil szervezeteket is sikerült támogatni hatmillió forinttal. A nehézségek ellenére azt hiszem, jó évet zártunk.