A környező településekről érkezőket is várják a csapatba. A csatlakozás egyetlen feltétele a betöltött tizennyolc éves kor. Az önkéntesek ezután egy 40 órás – körülbelül öt hétvégét felölelő – képzésen vesznek részt, amit a katasztrófavédelem szervez. Itt tanulhatnak többek között égéselméletet, megismerkednek a védőfelszerelések használatával, szerelési gyakorlatot végeznek. A résztvevők gépkezelő végzettséget is szerezhetnek láncfűrészre, légzőkészülékre és feszítő-vágóra is.