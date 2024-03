A húsvéti közlekedés az átlagosnál jóval nagyobb veszélyt jelent a közlekedőkre nézve. A közúti forgalom jelentős megnövekedése már alapvetően fokozott odafigyelést igényel, melyhez hozzájárul a húsvéti ünnepek sajnálatos velejárója, az ittas járművezetések magas száma.

A tradicionális locsolkodás mellett a rokoni és baráti találkozók is gyakran együtt járnak szeszesital-fogyasztással. Ennek hatása tapasztalataink szerint a közúti közlekedésre is kiterjed, ugyanis ilyenkor az átlagosnál is több azoknak a gépjárművezetőknek, kerékpárosoknak a száma, akik felelőtlenségből, vagy tévhitből szeszesital fogyasztást követően ülnek a kormány mögé, illetve a kerékpárra. Kérjük, hogy a járművel érkezőket ne kínálják alkohollal!

Az ittas vezetés napjaink egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági problémája, melyet az uniós terminológia úgy említ, mint "a közutak második legfőbb gyilkosa".

A kialakult tévhitekkel ellentétben már egy pohár szeszesital-fogyasztás is számít, ugyanis az alkohol kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki (észlelési idő növekedése, reflexek tompulása, szemmozgató izmok lassulása stb.), melyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetők össze.

Kérjük a gépjárművezetőket, hogy a húsvéti ünnepek során még inkább tanúsítsanak önmérsékletet, és szeszesital fogyasztását követően soha ne vegyenek részt a közúti forgalomban! Egy józan gondolattal sok kellemetlen pillanattól és jelentős kiadástól kímélheti meg magát az, aki betartja a szabályokat, és vezetés előtt nem fogyaszt alkoholt. Amennyiben többen utaznak, javasoljuk, hogy jelöljenek ki maguk közül egy olyan személyt, aki nem fogyaszt alkoholt, és épségben szállítja az adott helyszínekre, majd azt követően haza a társaság tagjait - írta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Egyéb jótanács a húsvéti ünnepre:

A nagyobb forgalomból adódó esetleges forgalomlassulások, torlódások esetén legyenek türelmesek, s már előre számítsanak hosszabb utazási időre! A gépjárműforgalom mellett, nagyobb számban és csoportokban is közlekednek a közutakon kerékpárosok és gyalogosok. Kiemelt figyelemmel és kellő oldaltávolságot tartva, a sebességet csökkentve kerüljük el a közutakon esti szürkületben és az éjszakai órákban közlekedő gyalogosokat, egy nyomon haladó járműveket!

A láthatósági mellény lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kötelező a kerékpárral és gyalogosan közlekedők számára. Csodálatos húsvéti ajándék a kerékpár, de a kötelező felszerelések beszerzéséről se feledkezzünk meg! Hasznos a kerékpáros védő- és láthatóságot szolgáló felszerelések mellett a fejvédő sisak is.