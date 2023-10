F. Dávid viszont úgy emlékszik a 2019-es esetre, hogy az általa ismert férfi és nő bementek az autókereskedésébe, bezárták az ajtót és arra kényszerítették, hogy az elvárásuknak megfelelően töltsön ki szerződéseket és dokumentumokat.

A kényszerítésről az autókereskedés biztonsági kamerája felvételeket készített, amit bizonyítékként be is csatolt a vádlott. Ezeket a két tárgyalási napon a feljelentőkkel közösen is végignézték.

A győri énekes elmondása szerint több órán át fogva tartották és a családjával fenyegették. A személyi szabadság megsértése miatt külön eljárás is folyt az ügyben.

A videókon az látszódik, ahogy a kedden meghallgatott férfi és a hétfőre idézett nő érkezik Dávid autókereskedésének irodájába. A férfi az ajtóban áll, ezzel elzárva a kiutat az énekes elől, míg a nő az íróasztalhoz lép, majd a céges iratok között kutat, s többször is fenyegetőzve magyaráz. Végül az is kivehető, ahogy egy tollat nyújt Dávid felé.

A férfi állítása szerint Dávid tette lóvá, ugyan a 20 milliósra értékelt és beadott Mercedes autójából két, 3 millió forintos részletet megkapott. A maradék 14 milliót nem kapta meg a szerződés lejártáig, illetve a kocsiját se kapta vissza. - Dávid azt mondta nem tudja hol az autó, de már nincs nála és nem tud fizetni. Később kiderült, hogy több mint 12 millióért vissza tudná venni, de neki nincs rá pénze. Ha annyira akarom, vegyem vissza én - mondta a tanú. A feljelentő férfi nyomozati vallomásaiból kiderül, hogy végül párjával egy veszprémi autókereskedésben találták meg a korábban beadott kocsit.

2021-ben tett vallomásokól az is kitűnik, hogy F. Dávid több részletben, kisebb-nagyobb összegeket utalt a férfinek, hogy ezzel törlessze tartozását. - Ezek nem törlesztések, nem a beadott Mercedes árának részletei. Dávid ezt csak azért tette, hogy jobb színben tüntesse fel magát és megvezesse a bíróságot, rendőrséget és az ügyészséget - fogalmazott a vádló.